Der har været meget debat om bevaringsværdigheden af villaen fra 1927 på Frederiksborgvej 23. I den nye lokalplan får bygningen prædikatet bevaringsværdig. Dermed bliver det byggeprojekt, der involverede villaen, med sikkerhed ikke til noget.

Ny lokalplan giver mulighed for seks etager i bymidten

Allerød - 28. maj 2020 kl. 22:20 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

18 ud af 21 byrådsmedlemmer står bag en aftale om en ny lokalplan for bymidten. Den giver blandt andet mulighed for byggeri i seks etager ved Allerød Stationsvej. Fire ejendomme i bymidten udpeges som bevaringsværdige.

Konservatives gruppeformand Jøren Johansen forstår ikke den store modstand imod højt byggeri i bymidten, som mange har givet udtryk for. Blandt andet i høringssvarene til den nye lokalplan for bymidten.

- I Konservative er vi tilhængere af at bevare så meget grønt i Allerød som muligt. Derfor forstår vi ikke dem, som ikke vil bygge højt. For hvis ikke man vil det, kan man kun bygge på de grønne arealer, sagde han, da han, borgmester Karsten Längerich (V)og gruppeformændene fra Venstre, Socialdemokratiet, Radikale, Vores Allerød og Blovstrødlisten fremlagde den nye lokalplan for Allerød bymidte, som de er blevet enige om.

Kommentaren faldt, fordi de seks partier i den nye lokalplan er enedes om at fastholde muligheden for at bygge i seks etager på Allerød Stationsvej. Det svarer til 20 meter. Sagen er nemlig, at der er et bredt politisk ønske om at få flere boliger i bymidten. De skal være i et varieret udbud, både hvad angår priser og størrelser.

- Vi kommer til at skuffe nogle og glæde nogle, for vi har valgt at bevare de byggehøjder, der er med i forslaget. Det vil sige, at der kan bygges op til 20 meter ved Allerød Stationsvej, og på Banevang bliver der også mulighed for at bygge højere, da man med den nye lokalplan må bygge i tre etager. Mange borgere søger bynære og mindre boliger, og derfor er vi nødt til at bygge højere i bymidten. Men der er også steder, hvor man må bygge lavere, end hvad der er tilfældet nu. Det er for eksempel ved Vikarvagten og Romahjørnet, hvor vi går fra 13 til 11 meter, det vil sige fra fire til tre etager, siger Karsten Längerich.

I den helt centrale del af bymidten, for eksempel i gågaden M.D. Madsensvej, fastholdes en maksimal byggehøjde på fire etager. Derudover fastlægger lokalplanen en ramme, der giver mulighed for at bygge i tre etager i udkanten af bymidten.

- Vi har været lidt uenige i forhold til højden, men jeg støtter denne aftale. Jeg ved, at der er mange ældre, som gerne vil bo i bymidten, siger Erling Petersen fra Blovstrødlisten.

- Vi har været lidt uenige i forhold til højden, men jeg støtter denne aftale. Jeg ved, at der er mange ældre, som gerne vil bo i bymidten, siger Erling Petersen fra Blovstrødlisten.

Viggo Janum fra Vores Allerød bekræfter, at det var byggehøjden, der skabte debat iblandt aftaleparterne.

- Men vi er landet på en god løsning, for de seks etager ligger et sted, hvor det ikke generer nogen. Og vi skal have mange beboere ned i bymidten. Derfor er vi nødt til at gå i højden, siger han.

Karsten Längerich understreger, at den nye lokalplan for bymidten er ekstremt vigtig. Ikke bare for bymidten, men for hele kommunen.

- Hvis vi vil have en bymidte med liv, er vi nødt til at gøre noget. Det kommer ikke af sig selv. Og hvis man har en bymidte, der kun består af gamle huse, så dør den ud, siger borgmesteren men understreger samtidig, at politikerne bag aftalen ønsker at sikre en bymidte, hvor historien og identiteten bevares.

Det betyder blandt andet, at lokalplanen kommer til at rumme fire bevaringsværdige bygninger samt en række bevaringsværdige træer. Tre nye bygninger får stemplet bevaringsværdige: Det er den gule bindingsværks-villa fra 1927 på Frederiksborgvej 23, »Slagterens hjørne« fra 1938 på M.D. Madsensvej 1 samt den gamle stationsbygning, der er fra 1864.

Irisgården fra 1850 på Irisvej 3 beholder sin status som bevaringsværdig, mens en enkelt bygning ikke længere anses som bevaringsværdig. Det er Centerhallen.

Processen for vedtagelse af den nye lokalplan er, at den skal behandles på Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets møde i næste uge, hvorefter byrådet skal godkende den på sit møde i juni måned.

Borgmesteren oplyser, at lokalplanen også skal igennem en ekstra høringsrunde på grund af flere bevaringsværdige bygninger, end hvad der fra begyndelsen var lagt op til.