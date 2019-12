Et af målene med den nye lokalplan er at skabe mere liv i bymidten. Foto: Allan Nørregaard

Ny lokalplan for bymidten i høring

Allerød - 20. december 2019 kl. 16:56 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forslag til den kommende lokalplan for Lillerød bymidte sendes nu i høring i ni uger. Politikerne håber på masser af dialog og høringssvar.

På torsdagens byrådsmøde var der flertal for at sende et forslag til en ny lokalplan for bymidten i høring. Enhedslisten og SF stemte imod forslaget, men det øvrige byråd stemte for at sende det i høring.

- Vi stemmer imod. Det er ikke ultimativt, men for nuværende. Spørgsmålet er, om det forslag, der ligger nu, er progressivt nok. Skal der for eksempel virkelig være så mange parkeringspladser, når nu man vælger at bosætte sig lige ved siden af en station, sagde SF-gruppeformanden Nikolaj Rachdi Bührmann.

Rasmus Keis Neerbek fra Enhedslisten sagde:

- Vores udgangspunkt er, at der er mange gode ting i dette forslag til ny lokalplan. Men der er også nogle ting, som bekymrer os. Det er ikke fordi, vi er fuldstændig stålsat på, at tingene skal se ud på en bestemt måde. Men for nu stemmer vi imod.

Miki Dam Larsen, der er gruppeformand for Socialdemokratiet og formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, som lokalplanen sorterer under kaldte sagen den måske mest betydningsfulde beslutning i denne byrådsperiode.

- Jeg tror, at netop livet i vores bymidte har værdi for alle vores borgere. Det er her, vi møder naboer, venner og borgere. Det handler derfor om at gøre det til en smuk, attraktiv og funktionel bymidte. Jeg tror, at vi ad åre får en bedre og bedre by. Og i dette lokalplanforslag har vi rammerne til at skabe en by, der er klar til fremtiden, bliver mere levende og er et plus for os alle, sagde han.

Lone Hansen fra Venstre var enig i, at der er tale om en meget vigtig lokalplan. Ikke mindst for de borgere der bor i bymidten. Derfor håber hun ikke, at processen fra 2005, da der ligeledes skulle vedtages en ny lokalplan for området, gentager sig.

- Dengang blev der vedtaget en forfejlet lokalplan, og vi skal bare gøre det meget bedre denne gang. Jeg håber, at vi vil stille krav til arkitekturen dernede, sagde Lone Hansen, der selv bor i bymidten, og som i sin tid blev valgt i byrådet for Lokallisten. Listen opstod på grund af utilfredshed med den seneste lokalplan.