Ny kvinde skal holde styr på finanserne

- Jeg glæder mig til at være med til at løse nogle af samfundets udfordringer og bidrage til bæredygtig omstilling igennem mit arbejde for Niras, siger Tina Hørbye Christensen, der har titel af CFO og executive vice president.

- Vi er meget tilfredse med at få en kapacitet som Tina med i den strategiske udvikling af Niras. Vores hovedprioritet er at levere projekter af højeste kvalitet til vores kunder, samtidig investerer vi massivt i organisk vækst, digital innovation og udvikling af bæredygtige løsninger. For at frigøre ressourcer til disse investeringer er det afgørende med en fortsat udvikling og effektivisering af vores globale forretningsprocesser samt systemer, siger han.