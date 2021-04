Se billedserie Man kunne godt føle sig hensat til en fransk cafe i det ene hjørne af Eric Lerdrup Bourgois' køkken. Måske med undtagelse af billedet af Christian 10. i uniform. Foto: Jan F. Stephan

Ny konservativ: Hellere hipster end hippie

Eric Lerdrup Bourgois har racehøns og havtorn i baghaven, erfaring fra Mali og Afghanistan og store ambitioner på Allerøds vegne

Allerød - 04. april 2021 kl. 07:06 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

En håndfuld smukke waynedotter høns og en enkelt hane tester nye gokkede gangarter af i baghaven denne formiddag, hvor jeg ankommer til Eric Lerdrup Bourgois' hjem på Gl. Lyngevej i Lillerød. Indenfor skruer værten ned for den franske morgenradio, der står og spiller på et lille bord i høj skammel-højde i hjørnet af køkkenet. Oven over reolen hænger en bogreol fyldt med kogebøger på dansk og fransk og helt oppe i hjørnet fra loftet af hænger en tørret skinke og dingler, klar til at blive skåret et stykke af og fyldt i baguetten, hvis ikke det var fordi, den er lavet af stof.

På væggen hænger Christian 10. iført fuld Livgarden-uniform tæt på et diplom, der viser, at Eric Lerdrup Bourgois i Frankrig er blevet kåret til Ridder af de akademiske palmers orden - en orden der blev indstiftet af Napoleon i 1808, og som Eric Lerdrup Bourgois har fået tildelt for som historiker at virke til at bringe fransk og dansk kultur tættere på hinanden.

Eric Lerdrup Bourgois blev født i Frankrig, og selv om han flyttede til Danmark med sin franske mor og danske far som kun halvandet år gammel, er den halvt franske identitet tydeligvis stadig vigtig for ham.

Fortid i Familielisten Den nye kandidat for Det Konservative Folkeparti ved efterårets kommunalvalg har boet i kommunen siden 2007 med en lille afstikker til Hillerød i forbindelse med sin skilsmisse. Faktisk stillede han op for Familielisten ved kommunalvalget i 2013. Partiet fik 187 stemmer med ham som den største stemmesluger med 68 stemmer. Partiet havde som mærkesag at hindre Engholmsskolens lukning, hvilket som bekendt ikke skete.

"Og siden da har jeg ikke hørt taler om skolelukninger i Allerød, så selv om vi ikke kom ind, tror jeg, at vi gjorde en forskel," siger 47-årige Eric Lerdrup Bourgois, hvis yngste datter går i 7. klasse på netop Engholmskolen.

Familielistens grundværdier er de samme, som han har taget med sig til de konservative, hvor han meldte sig ind sidste efterår.

Hønsene er af den amerikanske race 'waynedotter' og er med Eric Lerdrup Bourgois' egne ord "bæredygtig upcycling" af hans køkkenaffald, som de spiser og bruger energien til at lave æg af - blandt andet til brug når han laver fransk quiche. Foto: Jan F. Stephan

"Det handler om at skabe de bedste rammer for familielivet: Vi skal have de højeste standarder på vores skoler og daginstitutioner, hvad end vi taler normeringer eller indeklima," siger han.

Racehøns og havtorn Udover familien er han også en stor fortaler for bæredygtighed. Han købte sit hus som dødsbo for to år siden, satte det i stand og fik efterhånden ryddet den dybe, aflange have totalt, efter den ellers var vokset til flere steder. Nu er han så i gang med at blive selvforsynende med blandt andet blåbær, havtorn, yndlingsblomsten gladiolus og så selvfølgelig lækre, frisklagte hønseæg fra hans waynedotter racehøns. Æg som han i øvrigt også sælger som rugeæg på dba.

Nye kandidater Der er kommunalvalg den 16. november i år. I den anledning henvender Allerød Nyt sig til de opstillede partier og lister og beder dem om at udvælge én ny kandidat hver, som avisen så tager en snak med. Eric Lerdrup Bourgois er sjette kandidat i serien. Havtorn og rugeæg fra racehøns?

"Hellere hipster end hippie," siger Eric Lerdrup Bourgois, der i øvrigt også drømmer om at bo i bofællesskab og (også) er gået aktivt ind i den sag lokalpolitisk med blandt andet et læserbrev om emnet.

Eric Lerdrup Bourgois er uddannet cand.mag. i fransk og historie og arbejder som historisk konsulent ved Livgarden med udgangspunkt i København men med ugentlige besøg på kassernen i Høvelte. Grundet hans franske har han været udsendt til Mali som FN-tolk to gange, senest i 2019, mens han i 2009 var i Afghanistan, hvor han var en af dem, der arbejdede på at vinde Hearts and Minds, som det hedder, hos lokalbefolkningen.

Hans historiker-baggrund har smittet af på hans politik - han er således stor fortaler for, at Allerød Kommune så hurtigt som muligt får registreret kommunens bevaringsværdige bygninger med den såkaldte SAVE-model.

Eric Lerdrup Bourgois har store ambitioner på kommunens vegne - Allerød har et uforløst potentiale, siger den konservative kandidat. Foto: Jan F. Stephan

"Det er noget, andre kommuner har gjort for længe siden. Det er pinligt, at vi ikke har rykket på det endnu," siger han.

En usleben diamant Familien, miljøet og kulturarven er altså vigtigt, men han vil også gerne skabe større opmærksomhed på Allerød, som ifølge ham har et uforløst potentiale.

"Allerød Kommune er en usleben diamant. Eksempelvis burde vi være Danmarks designkommune med et design-distrikt omkring et Fritz Hansen-museum. Tænk på, hvad det kunne gøre for byen, hvis der kom 100.000 årlige gæster og besøgte det," siger han.

På samme måde mener han ikke, kommunen har forløst dens ambitioner, når man ser på dens planlægning.

"Man har dyrket det, jeg kalder den bare marks politik, hvor man hver gang man bygger nyt, kigger sig om efter en ny bar mark, man kan bygge på. Tænk nu synergi i stedet. Hvorfor har man eksempelvis ikke samlet en masse af idrætsforeningerne ude ved Sportsvej og skabt et stort sportscampus og et samlet fællesskab i stedet for at fællesskabet er centreret omkring den enkelte fodboldklub, badmintonklub, eller hvad det nu kunne være", siger han.

Eric Lerdrup Bourgois er 47 år og bosat på Gl. Lyngevej i Lillerød. Foto: Jan F. Stephan

Hans mange idéer er noget, han føler, der er plads til hos de konservative.

Eric Lerdrup Bourgois Kandidat for Det Konservative Folkeparti ved efterårets kommunalvalg

47 år

Bor på Gl. Lyngevej i Lillerød.

Har Emilie på 13 år og Clara på 18 år, som bor hos ham hver anden uge.

Uddannet cand.mag. i fransk og historie og arbejder som historisk konsulent hos Den Kongelige Livgarde

Født i Frankrig, hvor han stadig har en stor familie, men opvokset i Helsingør, hvor han kom til, da han var halvandet. "Jeg er blevet taget rigtig godt imod, der er højt til loftet, og så mener jeg, at Jørgen Johansen (konservativ borgmesterkandidat, red.) er den mest progressive af de ledende politikere i kommunen," siger Eric Lerdrup Bourgois.

Han beskriver sig selv som en pragmatiker og garanterer, at de konflikter, som Allerød Byråd efterhånden er kendt for, ikke kommer til at starte med ham.

"Det gider jeg ikke være en del af. I kommer ikke til at se mig i hundeslagsmål", siger han.