Ny kandidatserie: Brænder for børne- og skole-området

Allerød - 12. februar 2021 kl. 10:47 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Da Clara Rao fortæller, hvorfor hende og familien flytter fra det vestlige Lillerød ved Rønneholtparken og over til den østlige del ved Tokkekøb Hegn, er det første hun nævner som årsag, udover skoven, den kortere skolevej.

Da hun var på barsel med sin i dag 6-årige datter Cornelia, lavede Clara Rao drejebogen for den private, forældredrevne daginstitution Lykkely, som hun var med til at starte i 2016, og som i dag har plads til 52 børn ifølge dens hjemmeside.

Der er ingen tvivl om, at forholdene for den yngste del af Allerøds borgere ligger 36-årige Clara Rao, der stiller op som ny kandidat for Venstre til efterårets kommunalvalg, meget på sinde. Og der er meget, der kunne være bedre på børne/skole-området.

"Jeg vil gerne være børnefamiliernes stemme i byrådet. Jeg har kun oplevet besparelser på området under min tid som forælder i Allerød. Allerød har altid været små, trygge enklaver, og Lykkely var et svar på den sammenlægningstendens, der har præget kommunen og hele landet for den sags skyld," siger Clara Rao.

Mødte manden på AG Hun er ikke indfødt allerødborger, men kom hertil første gang som teenager, da hun med bopæl i Nøddebo startede på Allerød Gymnasium. Her mødte hun sin mand, og efter nogle år ude flyttede de i 2008 tilbage til Allerød. Udover Cornelia har de også drengen Carl på ti år.

Der er kommunalvalg den 16. november i år. I den anledning henvender Allerød Nyt sig til de opstillede partier og lister og beder dem om at udvælge én ny kandidat hver, som avisen så tager en snak med. Clara Rao er første kandidat i serien. "Det var naturligt for os at flytte tilbage. Det er et unikt nærområde og foreningsliv, der er her, og så havde vi en kerne af venner, der også kom tilbage", fortæller Clara Rao. Da Carl skulle starte i skole, valgte de Engholmskolen, der også var blevet en sammenlagt skole, og retteligt hedder Kratbjergskolen, Afdeling Engholm.

"Vi ville gerne som forældre bidrage til et godt skolemiljø, men det vi oplevede var modløshed blandt ledere og personale på grund af den her sammenlægning, som var ny på det tidspunkt. Vi var ærgerlige over, at man ikke inddrog os mere som forældre i processen," fortæller hun om, hvorfor de endte med at sende deres børn på Allerød Privatskole.

Det var samme årsag, der i 2017 fik hende til at melde sig ind i Venstre i Allerød, selv om hun aldrig rigtig har været politisk aktiv før.

"Jeg valgte at gå ind i politik, fordi jeg sagde til mig selv: Hvordan søren kan jeg påvirke, at dem, der sidder og træffer beslutningerne, har et større fokus på børne/skole-området."

Hun stillede op til lokalafdelingens bestyrelse, fordi hun ikke dengang kunne få det til at harmonere med familielivet at stille op som byrådsmedlem.

Dagsordener over Netflix "For at være helt ærlig harmonerer det jo stadig ikke. Men jeg synes også, at hvis man vil ændre noget, og det skal vi gøre nu, så må jeg få det til at fungere med familien. Og jeg kan ikke lade være. Jeg sidder og læser dagsordenerne alligevel, når andre måske ser Netflix," siger hun.

Politisk ønsker hun et tættere samarbejde med dagtilbud og skoler i forbindelse med overgangen fra børnehave til skolegang, en højere grad af samarbejde med forældrene ude på institutionerne og en evaluering af sammenlægningerne, der har ført til todelte skoler og klyngedannelse på daginstitutionsområdet.

"En daginstitutionsleder i dag sidder i en fuld administrativ ledelse, der er meget langt fra gulvet. Det skal vi have ændret. I Lykkely outsourcede vi økonomien og frigav på den måde lederollen, så hun kunne bruge 25 timer ude blandt børn og personale og 12 timer på personaleledelse. Som det er i dag træffes der for mange beslutninger tre skriveborde væk," siger hun og fortsætter:

"I dag er man god til at allokere penge til store, flotte bygninger, men man evaluerer ikke rigtig på substansen. Det er en fuldstændig vanvittig udvikling man har de første seks år af sit liv, og det ligger fundamentet for en god skolegang. Der er blevet truffet for mange beslutninger med udgangspunkt i stordriftsfordele. Jeg vil have de træffes med udgangspunkt i læring og trivsel," siger hun.

Men frigiver man ikke netop ressourcer til 'gulvet' ved at lægge institutionerne sammen?

"Jo, det skulle man tro. Men som jeg ser det, afleder det bare mere administration med flere og flere ledere," siger hun og bruger igen Lykkely som eksempel:

"Det vi tænkte med Lykkely var: Hvordan laver vi et sted, som børnene ikke har lyst til at komme hjem fra, hvor forældrene føler, at det er familiens forlængede arm, og hvor personalet skal bæres ud, fordi de godt kan lide at gå på arbejde.

Det primære er at inddrage alle, og det bliver sværere og sværere med de måder, vi laver dagtilbud og skole på i dag," siger Clara Rao.