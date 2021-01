Michael Nørregaard er 51 år, gift og far til tre drenge og en pige. Han bor i Lillerød og er selvstændig. Nu stiller han op til Allerød Byråd som kandidat for Venstre.

Ny kandidat ønsker borgerlig samling

Han var en af de bærende kræfter i forbindelse med tilblivelsen af Allerød Privatskole. Nu vil Michael Nørregaard i byrådet, hvor han blandt andet mener, der er brug for at samle de borgerlige partier.

- Lokalpolitik er en interesse, som har været der i flere år. Jeg var tæt på allerede i 2017, hvor jeg havde en dialog med flere af partierne. Det, der er afgørende nu, er at mine børn er så store, at jeg har lidt mere tid at give af. Hvis man skal kaste sig ind i lokalpolitik, gør det jo indtog i den tid, man har til rådighed, siger Michael Nørregaard, der ikke har været medlem af et politisk parti tidligere, men nu har meldt sig ind i Venstre.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her