Ny i Allerød: Tilbage fra Thailand

Allerød - 26. november 2020 kl. 07:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Vi befinder os i en lejlighed på Ørnevang i Lillerød, omkring 500 meter fra fuglekvarteret, hvor 53-årige Søren Wettendorff voksede op.

Dermed er hans bopæl nu cirka 8.800 kilometer tættere på hans fødested, end den har været i de 27 år, hvor han boede i Thailand.

Til serien Ny i Allerød er jeg derfor taget på besøg hos Søren Wettendorf for at få en nu tidligere udlandsdansker syn på Allerød. I første omgang er hans betragtninger dog lidt mere generelle og handler om Thailand vs. Danmark.

"Tag nu den her minksag. Den kan altså ikke sætte mit pis i kog efter at have boet et sted med så meget korruption. Det er danskernes nationalsport at brokke sig, men folk ved ikke, at de bor i en æggeblomme," siger Søren Wettendorff.

Han har været imponeret over mødet med systemet, siden han og datteren Maya kom til Danmark. Han blev opereret for cancer i halsen i 2017, og det tog kun en uge fra han var kommet tilbage og havde fået sine papirer i orden til han var til scanning på Hillerød Sygehus (der viste, at kræften var væk).

En uge tog det også den lokale erhvervskonsulent i Allerød Kommune at finde ham et job. Søren Wettendorff har en elektrikeruddannelse fra Danmark, men arbejdede i rejsebranchen i samtlige 27 år i Thailand. Alligevel har han lynhurtigt fået job hos det lokale elektrikerfirma TT Electric.

"Vi boede lige uden for Bangkok, men selv om jeg kun havde 50 kilometer til arbejde, tog det mig to-tre timer hver vej på grund af trafikken. Jeg tog på arbejde klokken 6.30 og var hjemme klokken 19.30. Plus jeg havde omkring 100 rejsedage om året.

Her arbejder jeg fra 7-15 mandag-torsdag og fra 7-12 om fredagen. Det er fantastisk. Det giver en kæmpe fritid, som jeg bruger sammen med min datter, mine venner og mine forældre", fortæller han.

Datter i samme skole Netop datteren, otteårige Maiya Wettendorff, er årsagen til, at Søren og hans thailandske kone Jiab valgte, at de skulle flytte til Danmark. De ville have, at hun skulle gå i dansk skole. I Thailand blev Maiya hentet af skolebussen klokken seks om morgenen og var hjemme igen klokken seks om aftenen. Oven i det kom så lektierne.

"Vi havde ondt af hende. Der var for meget kæft trit og retning i det thailandske skolesystem", siger Søren Wettendorff.

Han og Maiya kom til Danmark i april, og hun startede efter sommerferien på Lillevang Skole, afd. Skovvang - den samme skole som Søren gik på, dengang den bare hed Skovvangskolen.

"Jeg var nervøs for, hvordan det ville gå hende, men jeg er meget imponeret over det indslusningssystem, hun har været igennem. Den første dag kom hun hjem fra skole og fortalte, at hun havde fået 21 nye venner," fortæller Søren Wettendorff med et smil.

Maiya, der er opkaldt efter sin danske bedstemor, men staves på den måde, fordi det passer på både thai og dansk, talte ikke dansk, før hun kom hertil, men er ifølge faren allerede ved at komme efter det.

Hendes mor og treårige bror er stadig i Bangkok, hvor Jiab, Sørens kone, arbejder som direktør i en virksomhed med 2.000 ansatte. Det er planen, at de skal flytte til Danmark, når de finder et job til Jiab, der tjener en god løn i Thailand, også efter danske forhold.

Indtil da taler de i telefon sammen hver dag. De gør sådan, at Søren ringer dem op, når han kommer hjem fra arbejde, og så lader de bare telefonerne ligge og være tændte, mens de går rundt og ordner og snakker.

"Vi har aldrig snakket så meget sammen, som vi gør nu," siger Søren Wettendorff.

Selv om det er hårdt at undvære sin kone og barn samt tre voksne børn fra sit tidligere ægteskab, savner han ikke at bo i Thailand.

Løbet hornene af sig "Jeg var blevet træt af det. Træt af larmen og varmen og træt af militærdiktaturet, der har været der i alle årene, men som er blevet meget værre de seneste år. Før var det et meget mere frit, om end korrupt, diktatur," siger han.

Jeg spørger, om det virkelig kan være rigtig, at der ikke er noget, han savner, efter at have flyttet fra den pulserende millionby Bangkok til en fredelig dansk forstad.

"Ved du hvad. Hvis du har boet i Thailand/Bangkok, siden du var i midt-tyverne, og kom dertil som enlig, så har du fået løbet hornene af dig. Så har jeg vist ikke sagt for meget," siger Søren Wettendorff.