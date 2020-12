Se billedserie Julebelysningen på M.D. Madsensvej. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Ny i Allerød: På julevandring på Madsensvej

Allerød - 24. december 2020 kl. 07:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Det er koldt. Bidende koldt. Nattehimlen er mørk, men min vej oplyses af julevinduer og julelyset på M.D. Madsensvej. Jeg undviger et par cykler, mens jeg skuttende slentrer af sted og tænker, at den afdøde grosserer, hvis død vi snart kan "fejre" 100 året for, ville have syntes, at det var noget mærkværdigt noget, at hans vej nu er gjort helt bilfri.

Jeg er ret sikker på, at der, da Mads Danielsen Madsen anlagde vejen i 1903-1904, ikke var mange provinsbyer, der drømte om "fredeliggjorte" gågader med "intelligent belysning" og muligheder for "at understøtte grøn mobilitet", som Allerød Kommune formulerer det i sine visioner for bymidten.

Jeg voksede op på Østerbro i den indre del af hovedstaden. Mit kendskab til jul i bybilledet stammer fra julepyntningen af Nordre Frihavnsgade og Strøget, et lysende juletræ på toppen af Rigshospitalet og Hotel D'Angleterre og Magasin, der julelyste om kap på et pre-metroielt Kongens Nytorv.

Jeg kan huske, at det føltes hyggeligt at gå rundt blandt julen i København, især som barn. Til serien Ny i Allerød er jeg gået på julevandring i Lillerøds bymidte for at opleve julestemningen i min nye hjemstavn.

Her er også fint og hyggeligt, og så får jeg en følelse af nærhed, fordi jeg ved, hvilket puslespil, der hvert år skal gå op for de handelsdrivende og kommunen, for at lyset igen kommer op og skaber julestemning og tiltrækker handlende og får vores lille provinsby til at fremstå som et attraktivt sted at bo og bosætte sig.

"Det er flot, ik'" Jeg stopper ved det lyskæderige træ på hjørnet ved Danske Bank for at tage et par billeder. En dame kommer hen til mig og smiler.

"Det er flot, ik", siger hun. Jeg nikker og får fremstammet noget, der minder om et "ja".

Inden min gåtur har jeg været forbi Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune (LAFAK), der har vist mig billeder af og fortalt om julehandlen på "Madsensvej" i gamle dage. Det havde været hyggeligt, hvis der som engang i slut-1970'erne/start-1980'erne stod et fem mand stort orkester i julemandskostumer og spillede ud for Bønnelykkes Farvehandel (dengang Center Sko). Men baseret på denne hverdagseftermiddags antal af handlende havde de ikke fået den lytterskare, de fortjente.

Finsk smør I 1925, to år efter grosserer Madsens død, boede der 961 mennesker i Lillerød. Brugsforeningen (der senere bliver til Kvickly) kom til i 1916. Slagteren (i dag Thomsen & Ko) kom til i 1938 i perioden i løbet af 1930'erne og 40'erne, hvor M.D. Madsensvej var ved at udvikle sig til en handelsgade. Men det er først med den store udstykning i Lillerød i 1960'erne, hvor mange børnefamilier kom til byen, at gaden begynder at ligne den shoppinggade, den er i dag, og det er ikke før i start 1980'erne, at den sidste villa forsvinder fra vejen, som Mads Danielsen Madsen, der angiveligt skabte sig en formue på finsk smør, byggede.

På hjørnet nede ved "Øen" flyver julerøde flyvemaskiner rundt i Årets Julevindue i Nyt Syn Brillehuset - en kåring, man også foretog tilbage i 1960'erne. På torvet står det kæmpe juletræ en lille smule skævt (18 grader har en læser ringet og oplyst mig om) og lyser. Det blev tændt i stilhed i år, så også på den konto har corona snydt os for en oplevelse med en juletræsfest, som jeg havde glædet mig til at dække for Allerød Nyt.

Coronaen har i det hele taget gjort det til et uheldigt år at vælge at opleve bymidtens julestemning på for første gang. Men julebelysningen har noget swung over sig, og jeg har noteret mig, at den bliver rost af flere på Facebook, lige som at de handelsdrivende på Madsensvej roses for den af kunderne.

Og så skal man huske på, at historien viser os, at det hele kommer igen til næste år.

