Eva Nejstgaard sad i Allerød Byråd fra 1982-2008. Fra 1994-2008 som borgmester. Hun bor i dag i Spanien, men ejer stadig et hus ved Ølmose uden for Lillerød, hvor hun bor med sin mand under corona. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Ny i Allerød: Nejstgaard om istidskommunen

Hvis tilflytningen var ligeligt fordelt over hele året, har min kæreste og jeg derfor befundet os et sted mellem tilflytter nummer 586 og tilflytter nummer 703, da vi rykkede ind i vores hus i Høvelte i maj sidste år.

Allerød Nyts nye journalist Martin Stokkebro Moestrup er 36 år. Han og kæresten flyttede til Høvelte for halvandet år siden og har siden fået en datter på snart et år. Foto: Jens Berg Thomsen

Derfor har jeg som nytilflytter og nystartet journalist på Allerød Nyt i en ny artikelserie sat mig for at finde ud af, hvad det er for en kommune, vi er kommet til: hvem er det, der bor her, hvad laver man i Allerød, hvad binder kommunen sammen, og hvem er de andre, der udover mig og min kæreste er kommet hertil?