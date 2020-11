Se billedserie Bjørli Lehrmann viser rundt i Allerøds natur, der blandt andet tæller en grævlingekoloni. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Ny i Allerød: Bjørli viser naturen frem

Allerød - 01. november 2020 kl. 07:33 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

På min opdagelsesrejse rundt i Allerød befinder jeg mig pludselig i smattet ler med våde sokker - omringet af snegle, svampe, padder og grævlingegrave. Jeg er taget i skoven med Bjørli Lehrmann - ud til lergraven i Tokkekøb Hegn.

Bjørli er nok det tætteste, man kommer på at være verdenskendt i Allerød, og alle i kommunen virker da også til at være på fornavn med hende. Som naturvejleder og leder af Vestre Hus Børnenaturcenter er det over de seneste to årtier og lidt til de færreste børn i kommunen, der ikke er blevet lidt klogere på den lokale natur i hendes selskab. Derfor var det også oplagt at kontakte hende til serien Ny i Allerød og bede hende om at vise mig noget af det mest spændende, Allerøds natur har at byde på.

Svampeøreringe Legraven i Tokkekøb Hegn ligger cirka to kilometer nord for Blovstrøds nordlige grænse, og dermed tæt på mange af de tilflyttere, der som jeg selv er kommet til kommunen over de seneste år. Lergravningen stoppede i 2003 og siden da har området været ren naturnydelse. Netop leren er central for, hvorfor Bjørli har valgt at vise mig området.

"På grund af leren er jorden meget næringsfattig, hvilket gør det umuligt at gro for mange planter. Det skaber plads til nogle mere specielle planter, der fører til specielle dyr," forklarer Bjørli mig, da vi ankommer til lergraven.

Hun har hat på og svampeøreringe og går hurtigt fremad i den lerholdige jord, der er blevet smattet af regnen, der kun lige er stoppet. Hendes mimik er meget levende, og på ægte natur­vejledermaner stopper hun hver tiende meter for at fortælle om noget, hun har set.

Den sorte kant langs lundsneglens snegleboindgang adskiller den fra den traditionelle havesnegl. Ifølge Bjørli Lehrmann kan man huske forskellen gennem remsen "svenskere (fra Lund) har sorte negle". Foto: Martin Stokkebro Moestrup



"Det er et dejligt sted at gå på opdagelse. Jeg så en blå oliebille her første gang, jeg var her. Dengang var den sjælden, fortæller hun.

Vi ser ingen blå oliebiller, men inden turen er omme, er vi blandt andet stødt på lundsneglen med de sorte negle, en skovskarnbasse, et galhvepsebo og en butsnudet frø - der er mange padder her, fortæller Bjørli.

Selve lergraven er fyldt med vand, og folk bader her om sommeren i det klare vand med den bløde lerbund. Man kan fange flodkrebs her, når fredningsperioden tillader det. To svaner skutter sig for regnen, omringet af træerne i den karakteristiske efterårs-på-vej-blanding af gule, grønne, røde og orange farver.

"Det er så meget natur her i de gamle skove, netop fordi de er så gamle. Det betyder enormt meget," siger Bjørli.

Skovens alder viser sig, da vi går en 50 meters penge ind i skoven væk fra lergraven. Langs stien knejser majestætistiske egetræer med over 200 år på bagen. Jeg er vokset op på Østerbro i København. Når jeg en sjælden gang imellem stødte på et egetræ, var det af den tykke, forholdsvis lave slags man finder i Dyrehaven ved Klampenborg. Her i Tokkekøb Hegn skal man læne nakken tilbage for at se toppen af egetræerne.

Fem gode gåture i Allerød Bjørli Lehrmanns fem anbefalinger til gode gåture i kommunen:

SORTEMOSE: "Der er ikke så mange, der kender Sortemose, men der er en meget speciel natur, fordi jorden er så sur. Det skaber en tørvemose, hvor der vokser kærmysse i tusindvis, og hvor man også kan finde blåbær". LYNGE GRUSGRAV: "Et sjovt sted der er blevet renoveret på den rigtige måde med græsning. Der er småfisk i søen, og man kan se isfugl der. Det er et flot sted." ALLERØD SØ: Området er blevet plejet på den gamle måde uden maskiner. Der er lyst, og der vokser nogle virkelig sjældne planter." HYREBAKKEN: "Man kan gå langs Allerød Lergrav, og der går en fantastisk trampesti til Sønderskov. En del af området befinder sig dog i Furesø Kommune." KLEVADS MOSE: "Et af de steder hvor Mølleåen starter. Der er lavet en flot genopretning af naturen, og der går blandt andet skotsk højlandskvæg. Der er orkideer på engen og grævlinger i skråningerne." Bjørli Lehrmanns fem anbefalinger til gode gåture i kommunen: "Træerne her blev plantet med henblik på at blive brugt til konstruktionen af en ny flåde og er faktisk først ved at blive modne til det nu. Til det formål driver man egetræerne op af ved at plante træer rundt om dem i modsætning til i Dyrehaven, hvor de står med lys og luft omkring dem, forklarer Bjørli.

Vi stiger ind i hendes nye røde bil, der er parkeret tæt ved den tidligere skovriddergård, Dæmpegård, og Kongedyssen, som Frederik 7. fik udgravet i 1859.

Grævlingekoloni Vores tur er dog ikke færdig, for Bjørli skal lige vise mig én ting mere. Vi kører lidt sydpå, stopper og bevæger os væk fra stien lidt nordpå igen. Der tager lidt tid at finde det, men til sidst, et par hundrede meter syd fra lergraven, er vi her. Inden for en 50 meters radius går en syv-otte huleåbninger ned i jorden. Vi befinder os oven på en grævlingekoloni.

"Grævlinge kan bo det samme sted i århundrede, for de graver bare nye gange, når de gamle styrter sammen. Der kan være kilometervis af gange under os i en koloni som den her," fortæller Bjørli.

Vi ser selvfølgelig ingen af de notorisk sky grævlinge, men grævlingebestanden har det godt i Danmark, forsikrer Bjørli mig om.

"Og så er grævlinge altså ikke farlige," understreger hun.

Hun giver altså ikke meget for myten om grævlingen, der bider til knoglen knaser, hvorfor man, ifølge fortællingen, skulle have koks i støvlen for at beskytte sig.

"Grævlingen ville være over alle bjerge, før den fik chancen for at bide", siger Bjørli.

Jeg kører halvkold hjemad og glæder mig til at få tørre sokker. Jeg tror, jeg skal tilbage til lergraven til sommer og bade og fange flodkrebs.

Bjørli Lehrmanns gamle bil var klistret til med blomster og var meget synlig i gadebilledet. Nu har hun fået ny bil, som er i gang med at blive pyntet op på den gamles niveau. Foto: Martin Stokkebro Moestrup