Se billedserie Hans Hjordt Hansen vil gerne lave endnu flere samarbejder med andre foreninger, kommuner eller institutioner for at brede kendskabet til Naturpark Mølleåen ud. Foto: Kim Rasmussen

Ny formand for Naturpark Mølleåens Venner: Flere skal kende naturparken

Allerød - 16. november 2020 kl. 05:19 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Efter 20 år i Naturpark Mølleåens Venners bestyrelse er 74-årige Hans Hjordt Hansen blevet valgt som ny formand for venneforeningen. Han overtager posten efter Troels Brandt, der har haft formandsstokken i 10 år.

Med skoven som en af de nærmeste naboer og Mølleåen i forhaven bor Hans Hjordt Hansen på Hestetangsvej i en gammel stråtækt landarbejderejendom midt i den smukke kuperede natur på grænsen mellem Farum og Allerød.

- Jeg skal helst ud at gå hveranden dag. Så går jeg 10-15 kilometer ad forskellige ruter. Normalt møder jeg mange motionister, men der er også dage, hvor jeg ikke møder en sjæl. Så vi skal have gjort mere opmærksom på naturparken ene og alene for at få flere herud. Jeg er ikke bange for, at der kommer for mange, fortæller Hans Hjordt Hansen.

Han har derfor intet imod, at stien langs åen går direkte igennem hans 7000 kvadratmeter store grund.

- Det første vi gjorde, da vi flyttede ind, var at fjerne det store skilt ved åen, hvor der stod privat eller ingen adgang, eller hvad der nu stod, fortæller han.

Enestående område I 52 år har Naturpark Mølleåens Venner arbejdet med at formidle historien om det 50 kvadratkilometer sammenhængende natur- og kulturlandskab, som vi i dag kalder Naturpark Mølleåen. Naturparken styres af Allerød, Furesø, Frederikssund og Egedal kommuner, og selvom venneforeningen har en del år på bagen, er der stadig arbejde at gøre.

- Det er stadig relevant at fortælle om naturparken, fordi området er så enestående. Det er 50 kvadratkilometer med tunneldalssystemer og søsystemer på kryds og tværs, og lige her, hvor jeg bor, er området ret kuperet. Det er meget særpræget i Danmark. Der er to andre naturparker på Sjælland, men de har ikke samme historie. De to første vandmøller har ligget her, der har været industri, og kongeslægte har kæmpet her, så her er utroligt meget kulturhistorie, siger Hans Hjordt Hansen.

Flere samarbejder Naturpark Mølleåens Venner har udgivet en turguide en og bog om Naturpark Mølleåen. De arrangerer normalt syv-ni vandreture forskellige steder i naturparken, hvor de fortæller om de område, som deltagerne går i. I år har der på grund af Corona været afholdt fem ture.

I dag består foreningen af 540 medlemmer, og tallet har været mere eller mindre konstant i mange år. For den nye formand er det ikke vigtigt at fordoble antallet af medlemmer - det vigtigste er, at flere kommer til at kende naturparken og dens historie.

- Vi har ikke noget mål om at have 1000 medlemmer, for medlemsantallet fungerer, som det er nu. Når vi laver ture, er der nomalt tre-fire personer, der melder sig ind, og det er jo dejligt. Men jeg ville gerne lave flere samarbejder med andre foreninger, biblioteker eller andre for at få flere ud og opdage området. Vi har lige haft et samarbejde i Egedal, hvor der blandt andet var forfattere med på turen, som læste op undervejs. Det kunne jeg godt blive lidt inspireret af, for det var noget, folk syntes godt om.

Corona har fået folk ud Hans Hjordt Hansen oplever, at interessen for at komme ud at gå under Corona-krisen har været stigende.

- Da Danmark virkelig lukkede ned, lagde jeg nogle eksemplarer af turguiden nede ved åen med en seddel om at betale for den på MobilePay. Vi solgte 225 på en måned. Det vrimlede med folk, også fra nærområderne, som ikke anede noget om det her område. Nu er det selvfølgelig normaliseret sig igen, men salget af den har været voldsomt stigende, så det er en, folk bruger.

Han håber, at foreningen kan presse på, så der i området bliver opsat skilte, der gør bilister, gående og cyklister opmærksomme på, at de nu bevæger sig ind i Naturpark Mølleåen. Der er allerede opsat 105 pæle med QR-koder på stierne.

- Så der er stadig noget at lave for os i foreningen, og der er heldigvis god energi i gruppen, selvom mange af medlemmerne er det grå guld, siger Hans Hjordt Hansen med et lille smil. Den tidligere formand, Troels Brandt, bliver i foreningens bestyrelse. Lars Juel Sørensen fra Barresøgård i Lynge er ny næstformand.

Læs mere om Naturpark Mølleåens Venner på www.fnv.dk