Carsten Rasmussen, Jacob Bach Meldal og Anders Damm-Frydenberg håber, at flere vil være med og få en naturlegeplads til Allerød Kommune. Foto: Jens Berg Thomsen Foto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny forening skal arbejde for naturlegeplads til Allerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny forening skal arbejde for naturlegeplads til Allerød

Trio vil holde stiftende generalforsamling en gang efter sommerferie. Placering ligger ikke fast for ny naturlegeplads

Allerød - 13. juli 2021 kl. 06:52 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Anders Damm-Frydenberg, Jacob Bach Meldal og Carsten Rasmussen er alle tre lokalpolitisk engageret, og nu går de sammen, fordi de har et ønske: Allerød Kommune bør have en naturlegeplads, som man for eksempel finder dem ved Eghjorten ved Nødebo eller Kronhjorten i Skodsborg. Derfor vil de snarest stifte en forening, der kommer til at have stiftende generalforsamling på den anden side af sommerferien, og hvor de tre nu gerne vil have flere til at melde sig under fanerne for at få gennemført projektet.

"Der må være mange børnefamilier og bedsteforældre, der oplever at hvis man skal på en rigtig naturlegeplads, så skal man være indstillet på at køre langt. I Allerød har vi dejlig meget natur, og vi er nogle der mener, at vi kan få endnu mere glæde af vores natur, hvis vi får en naturlegeplads i kommunen," lyder det fra Carsten Rasmussen.

Vil søge fonde Ifølge Anders Damm-Frydenberg "venter der en stor men ikke umulig opgave" med projektet.

"Vi skal bruge frivillige, der vil være med til at søge fonde, nogen der kan være med til at finde et egnet sted, vi skal have en dialog med myndighederne, vi skal have designet legepladsen og finde nogen, der kan bygge den," siger han.

Det bliver i samarbejde med Naturstyrelsen og den nye forening med tilkommende medlemmer, der kommer til at tage stilling til spørgsmålet om placering. Der ligger ikke noget fast i skrivende stund, understreger de tre over for Allerød Nyt.

Brug for opbakning Foreløbigt er de altså tre, men håbet er, at flere vil være med, fortæller de. Derfor opfordrer de interesserede til at skrive til naturlegepladsalleroed@gmail.com.

"Vi har brug for frivillige, der vil bakke op om projektet - vi håber der er mange, der vil give en hånd med." siger Jacob Bach Meldal.