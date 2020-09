Ny cykelsti vækker glæde

- Det er med stor glæde, at vi i dag kan indvie den nye cykelsti til Allerød Idrætspark. Børn og voksne kan nu færdes sikkert frem til klubhuset, uden at skulle ud på vejen. Vi kan se at der er stort behov for stien, idet børnene allerede, inden stien er helt færdig, er begyndt at bruge den. Fodboldklubben har fulgt projektet og har været med til at give input undervejs, blandt andet i forhold til hvor stien skulle placeres. Jeg synes, det er den helt rigtige placering, vi er endt med. Man kan nu komme direkte til klubhuset både til fods, på løbehjul og på cykel uden at skulle krydse Møllemosevej, sagde borgmester Karsten Längerich (V), inden han klippede snoren og sendte de første cyklister afsted på stien.