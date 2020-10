Ny cykelsti taget i brug

Forleden kunne Allerød kommunes borgmester sætte saksen på den røde snor og indvie den nye cykelsti, som nu går mellem Allerød Idrætspark og Kollerødvej. Stien besluttede et flertal i byrådet tidligere på året at få anlagt.

"Det er med stor glæde, at vi i dag kan indvie den nye cykelsti til Allerød Idrætspark. Børn og voksne kan nu færdes sikkert frem til klubhuset, uden at skulle ud på vejen. Vi kan se at der er stort behov for stien, idet børnene allerede inden stien er helt færdig er begyndt at bruge den," lød det blandt andet fra borgmester Karsten Längerich.