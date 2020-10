Ny cykelsti åbnet i Blovstrød

trafik Borgmester Karsten Längerich (V) klippede fredag eftermiddag den røde snor over og til en ny cykelsti i Blovstrød. Stien går fra Østre Teglværksvej og frem til krydset Sortemosevej/Kongevejen. Her er der et lyskryds, så blandt andet børn mere sikkert kan komme i skole. Andre kommer også mere sikkert frem, fordi man slipper for at skulle over den trafikerede Kongevej foran Rema 1000, hvor mange biler kører ind og ud.