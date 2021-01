Ny coronatendens på apoteket

På Lynge Apotek oplever de en stigning i brugen af apotekets auhentningsautomat under coronanedlukningen.

"Vi har haft automaten i tre år og fik den, fordi den gør medicinafhentning fleksibel for kunderne. Den har så været særlig relevant nu, hvor der er flere, der ikke ønske at tage ud blandt andre mennesker, og vi oplever, at den bliver brugt mere, siger Vural Kocak, apoteker, Lynge Apotek.