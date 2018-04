Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller, at der laves en ny direkte buslinje mellem Lynge og Hillerød. Den skal køre morgen og eftermiddag. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ny busrute mellem Lynge og Hillerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny busrute mellem Lynge og Hillerød

Allerød - 13. april 2018 kl. 05:09 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal oprettes en ny busrute imellem Lynge og Hillerød. Sådan lyder indstillingen fra Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, der har holdt møde i denne uge.

Beslutningen kommer blandt andet på baggrund af et borgermøde, der blev holdt om kommunens busdrift i marts måned. På mødet blev der netop fremsat ønsker om en ny busrute imellem Lynge og Hillerød, og det ønske synes politikerne i udvalget, at der skal lyttes til.

- Det føles jo ret skævt, at det skal tage så lang tid at komme fra Lynge til Hillerød, særlig i de områder, hvor der er uddannelsesinstitutioner. Derfor indstiller vi til, at der oprettes en ny buslinje, som kører direkte mellem Lynge og Hillerød om morgenen og i eftermiddagstimerne, siger Miki Dam Larsen (S), der er TEPMU-formand.

Bussen skal kun køre på skoledage og vil om morgenen køre to ture imod Hillerød samt en mod Lynge. Om eftermiddagen skal bussen køre tre ture imod Lynge og to imod Hillerød.

Udvalget indstiller den model på trods af en generel anbefaling om, at kommunens buslinjer skal være så forudsigelige og overskuelige som muligt. Det vil sige, at det er bedre at øge frekvensen på eksisterende ruter end at lave nye ruter, der kun kører i bestemte tidsrum.

- Så beslutningen strider faktisk imod den faglige anbefaling. Men det er til gengæld den model, der giver rigtig god mening for den enkelte borger. Så man kan komme hurtigt fra Lynge til Hillerød specielt i det tidsrum, hvor eleverne på uddannelsesinstitutionerne har brug for det, siger Miki Dam Larsen til Frederiksborg Amts Avis.

Det anslås, at det vil koste omkring 750.000 kroner om året at oprette den direkte forbindelse mellem Lynge og Hillerød. Og udvalgsformanden understreger, at der er tale om en foreløbig indstilling fra udvalget. Den endelige beslutning tages først i forbindelse med budgetforliget i efteråret.