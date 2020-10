Ny assurandør

Per Pedersen, 53 år og eksamineret assurandør er ansat i HF Forsikring med ansvar for private og erhvervskunder i Allerød.

Per Pedersen er først bankuddannet og uddannet på Forsikringsakademiet. Fra 1998 til 2018 var han assurandør i Lærerstanden og fra 2018 to år hos ETU Forsikring. Med over 25 års forsikringserfaring er han godt rustet til at behovsafdække og servicere kunderne. Han lægger vægt på en personlige kontakt, der bygger på indsigt og tillid, hvor familien og den mindre erhvervsdrivende kan få en samlet løsning, der sikrer dem på den rette måde.