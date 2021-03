Ny analyse: Konkurstal stort set uændrede trods corona

Experian vurderer dog over for Allerød Nyt, at der samlet set er for mange "tilfældigheder" i tallene til, at man kan "drage nogle brugbare konklusioner", som det lyder i et skriftligt svar. Dette skyldes blandt andet, at en del af de konkursramte selskaber er de såkaldte iværksætterselskaber (IVS'ere), der efter en politisk beslutning senest til oktober skal omdannes til en anden virksomhedskonstruktion, selv lukke virksomheden eller blive begæret konkurs.