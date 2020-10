Se billedserie Den nye danske serie »Nisser« bliver optaget på Dæmpegård i Allerød. Pressefoto: Henrik Ohsten / Netflix Foto: Henrik Ohsten/ELVES . Cr. Henrik Ohsten

Ny Netflix-serie optages på Dæmpegård

Allerød - 28. oktober 2020 kl. 05:42 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Hvad ville der ske, hvis nisser fandtes i virkeligheden og var farlige?

Det er præmissen for den kommende danske Netflix-serie »Nisser«, som det danske produktionsfirma Miso Film i øjeblikket filmer på den gamle skovløbergård i Tokkekøb Hegn, Dæmpegård.

I serien, der skal vises på Netflix, følger man en familie på fire, der i håb om at genfinde hinanden i løbet af julen rejser til en afsidesliggende dansk ø. Her opdager familien dog hurtigt, at øen er kontrolleret af medlemmer af et stærkt religiøst samfund, der lever i samhørighed med voldsomme skabninger i skoven, der viser sig at være nisser. Da datteren i familien finder et nissebarn, forstyrrer hun uforvarende balancen og kaster alle på øen ud i en kamp om liv eller død for tro, familie og ren overlevelse.

Fra skaberne af The Rain Serien består af seks afsnit, og blandt skuespillerne finder man blandt andre Ann Eleonora Jørgensen, Rasmus Hammerich, Peder Thomas Pedersen, Lila Nobel and Lukas Løkken. »Nisser« er skrevet af Stefan Jaworski og produceret af Elise H. Lund for Miso Film. Den er baseret på en original idé af Jannik Tai Mosholt og Christian Potalivo, der stod bag den opsigtsvækkende danske Netflix-serie »The Rain«. De to fungerer også som executive producers sammen med Peter Bose og Jonas Allen fra Miso Film.

- Med vores nye Netflix-serie »Nisser« fortsætter vi det stærke partnerskab, vi har opbygget med Netflix gennem tre sæsoner af »The Rain«. Nisser er et julet gyser-serie, der udforsker forudsætningen »Hvad hvis Nisser var virkelige og farlige? Og endnu engang viser Netflix, at de tør, når andre ikke gør det, siger Peter Bose, CEO og producent hos Miso Film i en pressemeddelelse.

Tesha Crawford, direktør i Netflix International Originals Northern Europe, er gald for samarbejdet med de danske producenter.

- Der er mange grunde til, at vi er begejstrede for denne nye danske produktion. For det første arbejder vi igen sammen med vores langsigtede partnere hos Miso Film, som har vist sig at være så gode historiefortællere. For det andet har det altid stor resonans i Norden, når vi kan udnytte de lokale myter, der findes i området og omdanne det til en moderne julehistorie - med et lille strejf af rædsel, siger hun.

Det vides endnu ikke, hvornår serien kan ses på streamingtjenesten.