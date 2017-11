Ny Mungo-succes sælger billetter

Og det har han gjort godt, mener flere af anmelderne. For eksempel Børsens Lars Wallenberg, der blandt andet skriver »Pokkers seværdig«, »holdet spiller røven ud af bukserne« og »boblende morsom« om forestillingen, som han giver fem fem stjerner. Også her i avisen var der fem stjerner til forestillingen, der revser de kulturradikale.

Og at publikum har travlt med at komme ind at se forestillingen, kan teateret mærke på billetsalget. For alle kalendersatte forestillinger er stort set udsolgt, og man skal faktisk være hurtig, hvis man vil nå at sikre sig billetter inden jul.