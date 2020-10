Nummer tre på landsplan: I Allerød sælger de huse

Al tale om et boligmarked, der er gået i stå på grund af coronakrisen, forstummer i Allerød Kommune. Boligsiden.dk har talt, hvor mange huse, der blev solgt fra januar til og med august for henholdsvis 2019 og 2020, og her ligger Allerød på en tredjeplads over landets kommuner, når man kigger på den procentmæssige stigning i antal solgte huse. I perioden er der solgt 35 procent flere huse; 185 solgte i 2019 og 249 i 2020.

"Det er usædvanligt, at vi ser så få kommuner med et fald, og det viser lidt om, hvor stor efterspørgslen på huse er i øjeblikket. Samtidig er det værd at bemærke, at i de kommuner hvor der er sket et fald, er der for de flestes vedkommende tale om, at der mangler mindre end 10 handler for at nå sidste års niveau," siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden, i en pressemeddelelse.