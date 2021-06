- Man har ikke prioriteret at lave en SAVE-gennemgang til trods for adskillige opfordringer og adskillige muligheder for at gøre det, siger museumsinspektør Kristoffer Schmidt, som er glad for, at det nu endelig ser ud til at være på tegnebrættet i Allerød. Her er han fotograferet ved ejendommen Frederiksborgvej 23. Der var megen debat om bevaringsværdigheden af af villaen i forbindelse med vedtagelsen af den nye lokalplan for bymidten. Foto: Joachim Christensen

Nu skal historiske bygninger vurderes

Allerød skal i gang med at registrere bevaringsværdige bygninger. Det sker med en kommende kulturarvsstrategi. På tide, mener Museum Nordsjælland.

Allerød - 16. juni 2021 kl. 08:21 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Fremover skal bygninger fra før 1950 i de vigtigste af Allerøds kulturmiljøer SAVE-registreres. Kulturmiljøerne defineres som områder, der skønnes at have en betydelig kulturhistorisk værdi, og som er mest sårbare overfor forandring. Det kan for eksempel være et landsbymiljø, et samlet villakvarter eller et område med fritliggende gårde.

Det er Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, der anbefaler denne model, som udstyres med 1,6 millioner kroner til at udføre opgaven. En opgave som har været lang tid om at finde frem til de politiske dagsordner.

- Som man kan se af sagsfremstillingen, er det et enormt arbejde, og det koster noget. Derfor har vi hidtil lavet bevarende lokalplaner på de områder, hvor vi har vurderet, at der var noget værdifuldt at bevare. Men vi er nødt til at fokusere indsatsen, og det gør vi nu med de her særlige kulturmiljøer, som vil betyde et bedre overblik i forhold til den fremtidige planlægning. Det er simpelthen ikke særlig hensigtsmæssigt, at det skal diskuteres isoleret, hver gang der opstår uenighed om hvorvidt et hus kan rives ned. Der skal være mulighed for at sammenligne og veje det op imod hinanden, siger udvalgsformand Miki Dam Larsen (S) om den kommende strategi, som skal sikre de mest værdifulde miljøer.

- I arbejdet med det her får vi også en diskussion af, hvad det er, der betyder noget. Noget er værd at bevare på grund af sine unikke kvaliteter, mens andet er en fin repræsentant for en tid, en stil eller et sted. Der er mange kriterier at se på, og det skal vi have kvalificeret. Denne strategi kan sikre sagligheden i vores diskussioner, siger han.

Særlige miljøer Det er primært historiske bygninger i særlige kulturmiljøer, der kan se frem til at blive SAVE-registreret, men øvrige bygninger af særlig karakter kan også komme på tale.

- Som regel giver det bedst mening at fokusere på særlige kulturmiljøer, fordi bygningerne skal ses i en sammenhæng. Men vi holder også en dør åben for, at der kan stå noget unikt, som skal registreres, udenfor de områder. Derfor screenes alle områder for andre bygninger af særlig kulturhistorisk værdi, og de vigtigste SAVE-registreres. Men enkeltstående bygninger skal have helt unikke kvaliteter, før de er værd at betragte som bevaringsværdige. De har som regel størst værdi, hvis de indgår i et miljø, siger Miki Dam Larsen, som er glad for, at en strategi for kommunens kulturarv snart kan tage form.

- Jeg er absolut glad for, at vi nu kommer i gang med det her. Det har været et stort ønske på kryds og tværs, siger han.

Positiv men skeptisk En SAVE-analyse er en registrering og kortlægning af bygninger, som får en score mellem 1 og 9. Ifølge Slots- og Kulturstyrelsens vejledning til analysen er bygninger med en score på 1 ofte fredede bygninger eller folkekirker. Mens en score på 2-4 er bygninger, som er lokalt fremtrædende eksempler indenfor deres slags. Det vil typisk være dem, kommunerne udpeger som bevaringsværdige.

Museum Nordsjælland har i årevis kritiseret Allerød Kommune for ikke at have fået foretaget en sådan analyse af sine historiske bygninger og er glad for, at det nu sker. »Hvis det sker«, som det tilføjes.

- Det kan man jo kun være positiv overfor. Men jeg vil stadig mene at det er lidt for sent. Det er ikke for at være hård, men hvis man kigger tilbage i Allerøds kommuneplaner, har man i mange år lovet, at man vil gå i gang med det. Så jeg vil gerne se det, før jeg går i gang med at klappe. Man kan sige, at jeg er skeptisk, indtil det modsatte er bevist, siger Kristoffer Schmidt, der er museumsinspektør ved Museum Nordsjælland.

Kunne have undgået bøvl Han mener, at Allerød Kommune kunne have sparet sig selv for mange diskussioner i sager om eventuelle nedrivninger af gamle huse.

- Hvis Allerød havde haft en registerring af bygningerne eller et overblik over hvilke bygninger, der var bevaringsværdige, havde kommunen undgået mange sager om nedrivning. Så kunne man henvise til registreringen i stedet for at skulle starte forfra med diskussioner hver gang. Det er kommunen, der beslutter, om en bygning kan rives ned, men det er alt andet lige nemmere at agere i de her sager, hvis man har en SAVE-vurdering, siger Kristoffer Schmidt og henviser blandt andet til debatten om bevaringsværdige bygninger i bymidten.

- Det havde været mere simpelt for kommunen, hvis den kunne vise, at den havde fået lavet en kvalificeret gennemgang af bygningsmassen ud fra SAVE-analysen. Så havde den kunnet udpege, hvad der var bevaringsværdigt, og så havde der ikke været så meget mere i det. I stedet for at det blev en kamp imellem institutioner, der er interesseret i bevaring, og andre som ikke er. Man kunne have undgået meget bøvl, siger han.

Modellen for den kommende kulturarvsstrategi der nu er godkendt i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, skal en tur forbi både Økonomiudvalget og byrådet, før arbejdet kan sættes i værk. De 1,6 millioner kroner, der sættes af til den, gives som en tillægsbevilling, der finansieres af kassebeholdningen.