2.450 allerødborgere har mulighed for at deltage i helbredsundersøgelsen. Modelfoto: AdobeStock Foto: chomphoo suriyo/chompoo - stock.adobe.com

Nu skal din sundhed undersøges

Allerød - 28. februar 2021 kl. 11:16 Kontakt redaktionen

Rygning, smerter og ondt i livet. 300.000 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år bliver nu spurgt om, hvordan de har det. I Allerød er det 2.450 tilfældigt udvalgte borgere, der får undersøgelsen via e-boks eller posten. Det sker for at kunne sætte ind med målrettet forebyggelse og bedre behandling af sygdomme.

"Vi bruger undersøgelsen til at tilrettelægge de forebyggende indsatser, vi tilbyder vores borgere. For at få de mest brugbare resultater er det derfor vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaet," siger borgmester Karsten Längerich og glæder sig over, at sidste gang, undersøgelsen blev lavet tilbage i 2017, havde Allerød den højeste svarprocent i Region Hovedstaden på 62,9.

Sidste undersøgelse viste blandt andet, at flere unge var blevet rygere. Derfor har Allerød Kommune indgået i et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse om røgfri fremtid. Kommunen har også etableret et tværgående og koordinerende samarbejde med sundhedsplejen, SSP, Ungdomsskolen og Allerød Gymnasium med det sigte at styrke indsatsen mod rygning.

Helt konkret er der blandt andet udviklet et undervisningsmodul til 7. klasse, workshops, interaktivt teater samt etablering af rygestopkurser.

Du kan tjekke, om du er udtrukket til at være med i undersøgelsen ved at se, om du har fået spørgeskemaet "Hvordan har du det?" i din e-boks eller fysiske postkasse. Dem, der udfylder spørgeskemaet, deltager i lodtrækningen om en række forskellige præmier.

Jk