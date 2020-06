Nu kan klubber søge ferietilskud

Som tidligere beskrevet har Kultur- og Idrætsudvalget 350.000 kroner i en pulje, der skal bruges til sommerferieaktiviteter for børn og unge samt til at holde idrætshaller åbent.

Og nu er der åbnet op for, at foreninger, aftenskoler, idrætsklubber, biograf, teatre og andre institutioner kan søge tilskud til at stable en sommeraktivitet på benene.

Allerød Kommune oplyser, at midlerne uddeles efter først til mølle-princippet, og at faciliteterne bookes efter den besluttede rækkefølge for prioritering. Hvis privatpersoner ønsker at arrangere en sommeraktivitet, skal det ske via en af de tilskudsberettigede organisationer.