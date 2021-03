Formanden for Børne- og Skoleudvalget i Allerød Kommune SF`s Nikolaj Rachdi Bührmann er glad for, at alle børn nu kan komme fysisk i skole. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Nu kan alle elever komme i skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kan alle elever komme i skole

Elever fra 5. til 9. klasse kan nu møde fysisk på skolen én gang om ugen

Allerød - 15. marts 2021 kl. 15:05 Kontakt redaktionen

Fra den 16. marts bliver det igen muligt, at mødes fysisk for 5.-9. klasse på kommunens skoler i Allerød.

Det besluttede børne- og skoleudvalget på et ekstraordinært møde torsdag 11. marts. Baggrunden er, at der på Christiansborg er indgået aftale om, at kommunerne kan beslutte, at lade 5. til 9. klasse møde på skolerne til én ugentlig udendørs undervisningsdag. Formanden for Børne- og Skoleudvalget SF`s Nikolaj Rachdi Bührmann er tilfreds.

"Jeg er så glad for, at vores 5. til 9. klasser nu igen får mulighed for at se hinanden fysisk og være sammen i det klassefællesskab, som er så vigtigt for vores børn og unge. Jeg synes, at der er lagt en god ramme om de kommende uger. Jeg hæfter mig ved, at vi også denne gang får meget kort tid til at implementere de nye retningslinjer. Der bliver virkelig trukket store veksler på vores forvaltning, ledere og medarbejdere i disse tider," siger Nikolaj Rachdi Bührmann i en pressemeddelelse fra Allerød Kommune.

Næstformanden for udvalget de Konservatives Lars Bacher er imponeret over skolernes arbejde med at blive klar:

"Jeg må virkelig løfte på hatten for ledere og medarbejdere. Meldingen kom tirsdag eftermiddag. Små 24 timer efter er retningslinjerne på plads, vi kan træffe politisk beslutning og ledere og medarbejdere er allerede i fuld gang med at planlægge de kommende uger. Det er jeg meget, meget tilfreds med."

Det var enigt udvalg, der besluttede de overordnede rammer og principper.

Jk