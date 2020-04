Fra lørdag kan Tove Schrøder igen besøge sin mand igennem 62 år, Hugo Schrøder. Dog må de ikke stå så tæt som på billedet her, der er taget i maj sidste år. Foto: Thor Schrøder

Send til din ven. X Artiklen: Nu kan Hugo få besøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kan Hugo få besøg

Allerød - 24. april 2020 kl. 19:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Anne-Mette Rasmussen

Fra klokken 10 lørdag formiddag bliver det igen muligt at besøge sine pårørende på udearealerne på Allerøds plejecentre.

Læs også: Allerød beholder strikse regler på plejehjem

Tidligere på ugen fortalte Dorte Kierulff om, hvor negativt det har påvirket hendes 88-årige dementer far, Hugo Schrøder, at familien ikke har måttet besøge ham på Plejecenter Engholm, hvor han bor. Så det er en kærkommen nyhed, at det nu igen bliver muligt at komme på besøg udenfor plejecenteret.

- Jeg er enormt glad for, at vi nu under en eller anden form kan komme ned og besøge min far. Det er rigtig dejligt for os. Min mor blev også rigtig glad, da jeg fortalte hende, at hun kan besøge min far igen, siger Dorte Kierulff.

Beslutningen blev truffet fredag eftermiddag på et ekstraordinært møde i Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget.

- Der er ingen tvivl om, at det har været noget af det sværeste for os at håndtere. Vi har ældre medborgere på vores plejecentre, som ikke har kunnet se deres kære. Og omvendt pårørende, der ikke har kunne besøge deres kære. Nu bliver der igen mulighed for, at besøg kan ske på udearealer, og det glæder os, siger udvalgsformand Jesper Holdflod Pallesen.

Besøgene skal foregå på samme vilkår for samvær, som den øvrige befolkning følger. Således må beboer og pårørende ikke have fysisk kontakt og skal holde minimum to meters afstand. Man kan stadig ikke komme på besøg indenfor på plejecentrene.

- At vi ikke har smittede blandt beboerne på vores plejecentre hænger utvivlsomt sammen med, at vi har fulgt Sundhedsstyrelsens påbud og lukket ned. At pårørende nu igen kan komme på udearealerne er glædeligt. Det er dog afgørende, at besøg sker under kontrollerede forhold. Indtil videre har tilgangen i Allerød Kommune reddet menneskeliv, det er vi ikke i tvivl om. Kommunen har fra starten fulgt de nationale myndigheders instrukser og vejledninger, og nu bliver der altså mulighed for at få besøg på udearealerne, siger Jesper Holdflod Pallesen.

Dorte Kierulff ser frem til at se sin far igen.

- Jeg håber, det bliver sådan, at man kan ringe ned og aftale et tidspunkt, så der er en chance for, at han er frisk, når vi kommer, og at personalet har mulighed for at hjælpe de beboere, som ikke selv kan komme ud. Og så håber jeg, at der bliver mulighed for, at man kan sidde ned, for det er hårdt for min far at stå op, og det vil det også være for andre beboere.

Ifølge Jesper Holdflod Pallesen vil man netop skulle kontakte personalet telefonisk for at lave en aftale, og personalet hjælper beboerne ud, hvis der er behov for det.

- Vi ved ikke endnu, hvor meget ekstra, det vil komme til at kræve af ekstra ressourcer, men vi er forberedt på, at der kan blive behov for at indkalde ekstra personale. Dem vil vi i givet fald søge om at få dækket af de der statslige midler, der er afsat til covid 19-relaterede udgifter, siger han.

At udendørs besøg fra i dag igen bliver muligt skyldes, at Sundhedsstyrelsen har rettet en fejl i sin vejledninger. Dermed er påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed blevet ændret, så besøgsforbuddet nu ikke længere gælder udearealerne.

relaterede artikler