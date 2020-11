M.D. Madsensvej er gågade, men beboerkørsel, varelevering og handicapkørsel er tilladt. Det er slut i morgen. Foto: Jens Erik Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Nu går det løs: Biler forbudt på M.D. Madsensvej fra torsdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu går det løs: Biler forbudt på M.D. Madsensvej fra torsdag

Allerød - 18. november 2020 kl. 06:59 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Torsdag den 19. november træder lukningen af M.D. Madsenvej for al bilkørsel i kraft. Det betyder samtidig, at der midlertidigt bliver færre pladser til handicap-parkering i bymidten.

Som vi tidligere har beskrevet, skal M.D. Madsensvej lukkes for al kørende trafik. Det vil sige både varekørsel, handicapkørsel og beboerkørsel.

Nu ligger det fast, at lukningen træder i kraft i morgen. Det oplyser Allerød Kommune.

Lukningen er en udløber af den nye lokalplan for bymidten, som blandt andet handler om at gøre bymidten mere attraktiv.

- En tryg og levende bymidte skaber stor værdi for alle borgere i kommunen og gør det attraktivt at bo her. Hvis vi skal sikre Allerøds position som en attraktiv kommune at bo og leve i, med et støt stigende befolkningstal, er det afgørende, at vi får skabt nogle gode byrum at opholde sig i. Derfor glæder det mig, at vi nu har taget hul på den udvikling, der skal til for at skabe det byrum, siger Miki Dam Larsen (S), der er formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, som har besluttet at fredeliggøre gaden, der rummer de fleste af butikkerne i Allerød bymidte.

M.D. Madsensvej er allerede en gågade, men med mulighed for at cykle og for at levere varer til butikkerne i gaden. Handicapkørsel og beboerkørsel har også været tilladt. Trods det besvær, det kan betyde for nogle, at det nu er slut, bakker både Allerød Byforum og Allerød Handelsforening op om det nye tiltag.

- Nogle skal finde ud af nye måder at komme til og fra lægen på og nye måder at handle på, for det er ikke længere muligt at parkere lige udenfor butikken. Der er ingen tvivl om, at mange skal vænne sig til det nye, og vi er selvfølgelig kede af det i forhold til de gener, det kan give kunderne, siger Lene Krogh, der er formand for Allerød Handelsforening, til Frederiksborg Amts Avis.

Men der er noget, som trumfer generne.

- Trygheden for kunderne og især for vores børn er det vigtigste, og jeg har personligt været vidne til farlige situationer med biler i gågaden. Det værste, jeg har set, var, da en bil bakkede op over vores lille legeplads ved Øen. Tænk hvis der havde været et barn, siger optikeren, der også ser mange biler køre imod ensretningen på M.D. Madsensvej.

At lukke vejen for biler er samtidig forløberen til at forbedre de fysiske forhold i bymidten med mere beplantning, flere bænke og cykelstativer samt ny belysning. Men lukningen får en midlertidig gene for de borgere, der benytter sig af bymidtens handicap-parkeringspladser, fortæller Miki Dam Larsen.

- Der er handicapparkeringspladser flere steder i bymidten. Vi kommer til at omplacere nogle af dem i forbindelse med lukningen, og det sker efter dialog med Handicaprådet. Helt konkret vil der blive fjernet nogle pladser på M.D. Madsensvej, og i en kort periode kan der således være et par pladser færre end ellers, siger udvalgsformanden.