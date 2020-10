Der tegner sig nu et politisk flertal for, at der kun skal bygges i to etager på den gamle Peugeot-grund i Lynge. Foto: Jens Berg Thomsen

Nu går borgmester og viceborgmester også ind for to etager i Lynge

Allerød - 21. oktober 2020 kl. 17:01 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Nu virker det meste af byrådet til at være enige om, at et to etagers byggeri på den gamle Peugeot-grund på Langkæret i Lynge er en meget bedre løsning end det byggeri i to-tre etager, som der ellers var lagt op til. I hvert fald støtter både borgmester og viceborgmester nu op om to etager.

"Jeg er rigtig glad for den løsning, der er kommet. Nu kan jeg ikke forestille mig andet, end at et enigt byråd vil bakke op om at bygge i to etager."

Sådan siger borgmester Karsten Längerich (V), efter at Lillerød Boligforening dagen forinden, tirsdag den 20. oktober, meldte ud, at man havde sendt et nyt skitseforslag til kommunen indeholdende et byggeri i kun to plan.

Det nye forslag lyder på 36 boliger i stedet for de 39 boliger, der var planlagt med i det første forslag. Den maksimale bygningshøjde går fra 12 til 8,5 meter. Samlet falder etagekvadratmeterne med 200 kvadratmeter fra 3.400 til 3.200 kvadratmeter, oplyser borgmesteren.

"Vi er rigtig tilfredse med det nye forslag. Det er bedre med to etager end tre," siger borgmesteren.

Hvis det er bedre, hvorfor har du så ikke været tidligere ude med modstand mod et byggeri i tre etager?

"Jeg har ikke sagt noget, fordi jeg har afventet sagsfremstillingen. Men vi var nødt til at se på, hvad der var af muligheder, og det vigtigste for mig er, at der kommer et godt boligprojekt," siger borgmesteren.

Dermed siger du vel også, at et godt boligprojekt godt kunne have været i tre etager?

"Det kunne måske godt have været i tre plan, ja, siger Karsten Längerich.

Formand for teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget Miki Dam Larsen (S) glæder sig også over det nye forslag fra boligforeningen.

"Der er mange hensyn i denne sag i forhold til naboer, at bygge gode boliger samt oprensning af grunden. Jeg synes, at vi rammer en god balance med det nye forslag," siger han.

Selv om man nu ser ud til at lytte til de naboprotester, der har stået på i flere måneder, mener udvalgsformanden ikke, at man kunne have håndteret sagen anderledes.

"Jeg har hele tiden sagt, at vi ville komme med et forslag ved udgangen af 2020. Vi har først skulle se på, hvad den bedste løsning var. Vi har forstået naboernes bekymring, og så er vi gået tilbage og set, hvad vi har kunne finde ud af. Det er vigtigt, når vi har denne her dialog, at den bygger på konkrete løsninger og muligheder, siger Miki Dam Larsen.

Det er byrådet, der skal tage endelig stilling til, hvilket projekt der vælges. Med udmeldingerne fra borgmester og viceborgmester samt tidligere tilkendegivelser fra Det Konservative Folkeparti, SF og to øvrige Venstrefolk tegner der sig et sikkert flertal for et byggeri i to etager.