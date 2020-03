Nu får familier tid til at læse

Se billedserie Allerød Bibliotek vil give travle familier en pause, hvor de kan læse sammen.Foto: Bjørn Ambjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Allerød - 02. marts 2020 kl. 05:40 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sammen med tre andre nordsjællandske biblioteker er Allerød Bibliotek gået med i et nyt projekt, hvor bibliotekerne undersøger, hvordan man får voksne, der er på arbejdsmarkedet, til at læse mere.

Biblioteket har nemlig fundet ud af, at det ofte er travlhed og hverdagens konstante distraktioner, der står i vejen for, at folk læser.

Projektet, som Allerød Bibliotek er en del af, hedder »Fordybelser - læserum for det travle menneske«. Det går ud på at skabe læserum for travle mennesker, der har intentionen om at læse mere, men som har svært ved at finde rum og tid til det i en hverdag præget af travlhed og konstante digitale forstyrrelser.

Allerød Bibliotek har talt med borgere og prøvekørt forskellige koncepter for at finde ud af, hvordan man bedst får mennesker med en travl hverdag til at læse mere.

Det er der kommet et nyt koncept ud af, som de kalder »Familielæsning«.

Familielæsning er en hyggelig stund, hvor hele familien i fællesskab sidder og læser hver deres bog på bibliotek. Allerød Bibliotek har allerede prøvekort to aftener.

- Til familielæsning er der ingen stress og jag. Der er ikke noget vasketøj, der skal ordnes, ingen bippende telefoner. Vi sørger for aftensmaden, mens familierne sidder og læser, og bagefter spiser vi sammen, fortæller Lærke Mejlgaard, der er litteraturformidler på Allerød Bibliotek.

Selvom konceptet hedder »Familielæsning«, skal ordet familier forstås bredt. Det kan være alt fra den klassiske børnefamilie med far, mor og børn til regnbuefamilier, bedsteforældre og deres teenage-børnebørn eller enlige forældre. Det kan sågar være pensionister med deres voksne børn. Det eneste krav er, at deltagende børn skal være selvstændige læsere, og altså kunne læse selv i 45 minutter.

Det er litteraturformidlerne Lærke Mejlgaard og Maria Vest Billingsøe, der står for projektet i Allerød. De håber med det nye koncept at kunne tiltrække familier, som har lyst til at læse mere, men som ikke kan finde tiden til det, fordi hverdagen er for hektisk.

Inden de to litteraturformidlere søsatte Familielæsning, spurgte de borgere, hvad der fik dem til at fravælge læsningen. Her var det tydeligt, at det især var den dårlige samvittighed, der spillede ind. Læsning tog tid fra praktiske gøremål og blev derfor reduceret til en feriebeskæftigelse.

- Vi ved, at det er en svær målgruppe, vi arbejder med. Alle har tusind ting, de skal nå på den halve tid. Der skal laves madpakker, børnene skal køres til fritidsaktiviteter, man skal pleje sociale relationer og så videre. Derfor håber vi, at familierne vil se det her koncept som en lille tidslomme, hvor de bare kan nyde at være sammen som familie samtidig med, at de får læst den bog, som har ligget på hylden alt for længe, fortæller Maria Vest Billingsøe.

Ifølge Undervisningsministeriet skal børn læse 20 minutter om dagen, men det burde forældre også gøre, hvis man spørger bibliotekarerne. En landsdækkende undersøgelse foretaget af Tænketanken Fremtidens Biblioteker fra 2017 viser nemlig, at færre og færre børn læser, og dem, de ser op til, når det kommer til læsning, er netop forældrene. Ved selv at læse kan forældre inspirere børn og vise dem, at læsning ikke kun behøver at være en pligt. Selvom børnene når en alder, hvor de selv kan læse, er det fortsat vigtigt at være engageret i læsningen.

På Allerød Bibliotek er det ikke svært at finde gode grunde til at læse.

Det er alment kendt, at læsning af fiktion lærer os at forstå andre og sætte os i andres sted. Skønlitteraturen bidrager til at opbygge empati, og derudover rummer skønlitteraturen også et dannelsespotentiale, der kan bidrage til at gøre dine børn til nysgerrige og selvstændige individer.

- Og så kan læsning bidrage til at fjerne den stressfølelse, som et moderne liv fyldt med fritidsaktiviteter, skærme og meget mere kan give. Læsning skaber nemlig fordybelse og ro hos både børn såvel som hos voksne, siger Maria Vest Billingsøe.

Projektet »Familielæsning« løber frem til januar 2021, og man kan stadig nå at tilmelde sig næste omgang ' den 6. maj. Der åbner biblioteket igen dørene for afslappet læsning og mad. Billetter kan bestilles på biblioteks hjemmeside.