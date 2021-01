Nu er politiet på udkig efter mand med tyrenakke

I en villa på Røglevænget har der torsdag eftermiddag omkring klokken 15 været indbrud. Det fremgår af politiets døgnrapport, hvori man også kan læse, at der ikke blev stjålet noget i forbindelse med indbruddet, som foregik via et opbrudt køkkenvindue.