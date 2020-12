Allerød Kommune er imod en Ring fem nord, og det understreges nu i et brev til transportministeren. Foto: Allan Nørregaard

Nu er ministerbrev om Ring 5 på vej

På sit møde før jul skulle byrådet sige endeligt god for en skrivelse til transportminister Benny Engelbrecht (S) vedrørende Allerød Kommunes modstand imod Ring 5.

Brevet til ministeren har været undervejs noget tid, for da det var til godkendelse i byrådet i november blev det sendt tilbage med beskeden om, at det skulle formuleres i skarpere vendinger.

I brevet står der blandt andet: »Byrådet mener ikke, at en indsnævring af korridoren igennem Allerød Kommune er tilstrækkeligt,

Allerød Byråd ønsker ikke, at der arbejdes videre med Ring 5 Nord med den nuværende linjeføring«.

Og videre:

»Allerød Byråd vil opfordre til, at du som Transportminister tager initiativ til, at vi får en samlet transportstrategi for landets hovedstad, hvor også de udfordringer, som Danmark møder på længere sigt, kan imødekommes«.