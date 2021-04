Trolden Runde Rie sidder i Roskide Kommune og fisker. En Thomas Dambo-trold i Allerød vil være den første i en nordsjællandsk kommune. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Nu er kampen for en kæmpetrold i Ravnsholt Skov for alvor skudt i gang

Allerød - 08. april 2021 kl. 07:07 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Allerød-borger Anette Haugshøj har sat sig selv en mission: Hun vil have en stor trold, lavet af kunstneren Thomas Dambo i genbrugstræ ud i Ravnsholt Skov, gerne i nærheden af Vestre Hus.

Allerød Nyt har tidligere beskrevet projektet, der nu er kommet så langt, at hun er startet med at forsøge at hive finansieringen hjem.

"Min ansøgning om tilladelse til indsamling fra Indsamlingsnævnet er nu modtaget, hvorfor indsamlingen officielt måtte starte 1. april 2021," fortæller hun.

Tilladelse varer et år, så hun har nu til 31. marts 2022 til at hive pengene hjem. Der skal minimum 350.000 kroner til og gerne flere, for så kan trolden blive større.

"Budskabet er: Jo flere penge, jo større trold. Jo hurtigere indsamlet, jo hurtigere kan kontrakt skrives under med kunstner, hvorefter datoen for installationen kan fastsættes. For nuværende er mit mål, at der er en trold i skoven i foråret 2022," oplyser Anette Haugshøj.

Indsamlingen Hvis man vil støtte kæmpetrolde-projektet, kan man indbetale et valgfrit beløb

Nykredit-kontoen har registreringsnummer 5479 og kontonummer 4342329

I kommentarfeltet skriver man Kæmpe Trold til Allerød

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, eller at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til fremtidige fællesskabende projekter og aktiviteter i og omkring naturen i Allerød Kommune f.eks. Vestre Hus Børnenaturcenter.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb, efter at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til events, kost og logi til kunstneren og hans team under installationen af trolden. Resterende midler doneres til Allerød Kommune til fremtidig drift af trolden og/eller fremtidige fællesskabende projekter og aktiviteter i og omkring naturen i Allerød Kommune, oplyser Anette Haugshøj. Hun gør arbejdet frivilligt i sin fritid. Hun skal til at søge fonde og puljer, men vil gerne have hjælp til det fra andre allerødborgere, der eventuelt har erfaring med dette, og som kunne være interesserede i at hjælpe til. I det hele taget håber hun på stor lokal støtte, også til finansieringen.

Kan blive første kæmpetrold i Nordsjælland "Dette initiativ er til gavn for alle i byen, da vi selv vil få glæde af troldejagten og brandingen af kommunen som værende den, hvor Nordsjællands første kæmpetrold bor. Derudover er en kæmpetrold til gavn for alle naturinteresserede, uanset alder eller formåen, og den vil erfaringsmæssig fra andre kommuner tiltrække interesserede til byen og dermed være til gavn for vores handelsliv også," lyder det fra Anette Haugshøj, der fortsætter:

"Dette skulle gerne være vores alles trold, derfor har jeg oprettet en facebookgruppe: Kæmpe Trold til Allerød. Jeg forsøger at opdatere efter evne, da det jo stadig er et initiativ baseret på min fritid, men tanken er blandt andet, at der kommer et Trolde-Barometer, så man kan følge indsamlingsintensiteten. Tænk hvis hver allerødborger indbetalte 20 kroner, så var vores kæmpetrold allerede klar til bestilling i næste uge."

Thomas Dambos kæmpetrolde står blandt andet i seks københavnske vestegnskommuner, men også rundt omkring i verden som Korea, USA og Mexico kan man finde troldene.