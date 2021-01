Nu er der nyt om voldsom ulykke

Indtil videre ved man, at sammenstødet skete, fordi føreren af personbilen skiftede vognbane. Hvad der fik ham til det, har politiet endnu ikke opklaret.

Men ifølge David Borchersen, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi, arbejdes der blandt andet med en teori om, at føreren, en 59-årig mand fra Ølstykke, kan have været spirituspåvirket.

Ulykken skete på Slangerupvej ved Kedelsøvej og Krogenlundvej og betød, at der i et stykke tid var spærret for morgentrafikken i begge retninger.