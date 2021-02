Man kan nu slå sig løs på fire søer i Allerød Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Nu åbnes der for skøjteglæde på flere søer

Allerød - 12. februar 2021 kl. 15:23 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Nu åbnes søerne ved Lynge Gadekær og Lynge Kirke samt Blovstrød Gadekær også for færdsel, oplyser Allerød Kommune. Så når skolebørnene nu går på vinterferie, bliver det med flere muligheder for at komme ud på isen.

- Jeg er glad for, at vi kan måle is-tykkelsen på flere søer, så borgere i Allerød kan komme ud på isen, siger borgmester Karsten Längerich om, at borgerne i Lynge og Blovstrød nu også kan komme ud på søerne i nærheden af, hvor de bor.

I forvejen er søerne Geddemosen og Arnes Mose i Lillerød blevet åbnet. Det skete tidligere på ugen.

- Medarbejdere fra Park og Vej har arbejdet hurtigt for at få målt is-tykkelsen på de nyåbnede søer. Tykkelsen skal være mindst 14 centimeter, før der gives tilladelse til færdsel på isen. Men jeg vil selvfølgelig opfordre alle til at være varsomme omkring færden på isen, da der kan være små områder, hvor isen kan være tyndere, siger Miki Dam Larsen, som er formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Allerød har rigtig mange søer, og kommunen minder om, at færdsel på isen generelt er forbudt - med mindre der er skiltet med, at det er tilladt. Selv om isen virker sikker nogle steder, kan der være områder med tynd is, hvor man risikerer at gå gennem isen. Derfor må man kun færdes på de søer, hvor kommunen har opsat skilte med tilladelse.

Pt kontrolleres istykkelsen på fire søer i kommunen. Det er Geddemosen, Arnes Mose, Lynge Gadekær ved Lynge kirke)og Blovstrød Gadekær. Alle fire steder er der også opsat redningsudstyr.

Man skal aldrig gå ud på isen, hvis der ligger smeltevand på den. Og man skal som borger altid respektere skilteanvisningen ved søen, også selvom skiltningen ikke stemmer overens med kommunens hjemmeside.

Færdsel på isen er altid på eget ansvar, og Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til covid-19 gælder fortsat.