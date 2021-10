Politiet patruljerer mere i Allerød for tiden på grund af hændelserne. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nordsjællands Politi undersøger hændelser i Allerød, hvor fremmede personer har skabt utryghed med deres adfærd over for børn

Nordsjællands Politi modtog mandag klokken 16.36 en anmeldelse på vegne af en 8-årig pige om, at hun klokken 14.40 var blevet tilbudt 100 kroner af en fremmed mand for at gå med ham. Ifølge anmeldelsen havde den fremmede mand taget kontakt til pigen på hjørnet af Bakkevej og Tokkekøbvej i Allerød. Hun havde straks afvist mandens forslag.

Også onsdag i sidste uge modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse om et barn, der var blevet generet af en fremmed person, idet en mand ifølge anmeldelsen var sprunget ud foran en 10-årig cyklende dreng på Kvædevej i Allerød.

Ligeledes modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse fra Allerød natten til søndag vedrørende en 15-årig ung kvinde, der havde cyklet på Ejners Sti, da en fremmed mand ifølge anmeldelsen var sprunget frem og havde grebet fat i hende, inden manden løb fra stedet.

Selvom hensigterne bag den eller de fremmede mænds adfærd endnu ikke er kendt, og selvom det ikke kan konkluderes, at hændelserne hænger sammen, ser Nordsjællands Politi på dem med stor alvor:

- Vi tager alle anmeldelserne meget alvorligt, og vi gør vores bedste for at finde frem til den eller de personer, der måtte være årsag til utrygheden. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for os at fastslå mændenes intentioner, men naturligvis skaber sådanne hændelser bekymring. Vi opfordrer derfor også den eller de nævnte mænd til at kontakte politiet for at få talt hændelsesforløbet igennem, fortæller vicepolitiinspektør Brian Grayston fra Nordsjællands Politi i pressemeddelelsen.

Nordsjællands Politi er i færd med at undersøge episoderne, og politikredsen er blandt andet i gang med at indhente eventuel videoovervågning, genbesøge områder, hvor episoderne fandt sted, ligesom en trøje tilhørende den 15-årige unge kvinde er ved at blive undersøgt for tekniske spor.

Som følge af anmeldelserne fra Allerød vil Nordsjællands Politi i den kommende tid ligeledes patruljere oftere i lokalområdet:

- Vi har øget vores fysiske tilstedeværelse i Allerød, og vi vil blandt andet være til stede med den mobile politistation i byen de kommende dage. Alle er mere end velkomne til at rette henvendelse til os, hvis de har behov for at tale med politiet eller ligger inde med viden, der kan hjælpe os med at få belyst hændelserne, siger Brian Grayston i pressemeddelelsen.

Har du information med relevans for hændelserne, opfordres du til at kontakte Nordsjællands Politi på telefon 114.

Generelt om at tale med børn om henvendelser fra fremmede personer:

o Fortæl dine børn, at hvis en fremmed person henvender sig, skal de ikke tage imod slik, takke ja til et lift eller andre lignende tilbud. I stedet skal de hurtigst muligt finde en anden voksen, der kan kontakte politiet på telefon 114.

o Tal med dine børn uden at skræmme dem. Der kan ligge en god hensigt bag en fremmed persons henvendelse, og der er dermed ingen grund til at skræmme dine børn unødigt.