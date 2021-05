Nordea har fjernet sin hæveautomat i Lynge

En ældre læser har henvendt sig, fordi Lynge er gået fra to til nul hæveautomater

Nordea har valgt at fjerne sin hæveautomat på Lynge Bytorv. Det har fået Finn Kristensen, der er borger i lokalområdet, til at skrive til Allerød Nyt.

"Jeg skriver til jer om en lille sag, som dog er gjort besværligt for os ældre."

Han fortæller, at der førhen var to hæveautomater i byen: En ved den nu lukkede Handelsbanken lidt nede ad gaden fra bytorvet og så Nordeas. Handelsbanken har sidenhen lukket sin filial, og nu har Nordea så valgt også at fjerne sin hæveautomat.