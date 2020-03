Nødpasning er nu på plads

Kommunen beder i øvrigt pårørende, frivillige, frisører, fodterapeuter med mere om ikke at komme på plejecentrene. Det sker med henblik på, at plejehjemsbeboerne bliver friholdt for smittespredning.

- Det er forløbet planlagt, og der har været en stor forståelse hos alle borgere og medarbejdere. Jeg vil gerne takke alle for at udvise omhu, omsorg og omtanke for hinanden. Det er vigtigt, at vi alle følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, hvis det skal lykkedes at inddæmme smitten. Vores fokus er nu både på at få den daglige drift til at fungere og være forberedt på, hvad der kan komme.