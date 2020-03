Niras' topledelse går ned i løn

Lønnegangen er en del af det store arbejde, der i øjeblikket sker for at holde gang i forretningen.

Til Licitationen - Byggeriets Dagblad siger han, at direktørernes lønnedgang ikke er ensbetydende med, at det samme forventes eller kræves af de øvrige medarbejdere.

Vurderingen er, at maksimalt 50 medarbejdere fysisk er på arbejde i de store bygninger. For eksempel er der oprettet et kriseberedskab i kommunikationsafdelingen.

»I en forretning som Niras, hvor vi i forvejen benytter en række digitale platforme og kanaler i vores daglige arbejde, har vi de seneste dage sørget for at skabe optimale forudsætninger for at opretholde vores drift, produktion af opgaver og leverancer til vores mange spændende projekter.