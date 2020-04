To 3D-printere hos Niras printer nu ansigtsvisirer. Foto: Niras

Niras printer ansigtsvisirer

Allerød - 01. april 2020 kl. 14:46 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To 3D-printere på Niras' hovedsæde i Allerød er rødglødende for tiden. De er nemlig begyndt at printe ansigtsvisirer til hospitaler og sundhedspersonale i Danmark.

De to printere kan hver dag producere mellem 50 og 60 af de ansigtsvisirer, der kan være livsnødvendige for sundhedspersonale på danske hospitaler for at undgå smitte fra corona-patienter.

Det er seniorspecialist Søren Rolin Hvorup Jensen, der har fået idéen til, at den rådgivende ingeniørvirksomhed slutter sig til kampen mod corona-pandemien ved hjælp af 3D-printeren.

Han begyndte produktionen af 3D-printede ansigtsvisirer derhjemme på sin egen printer efter at have fået idéen fra sin kæreste, som arbejder på en døgninstitution.

- Jeg kan se, hvad de slås med af udfordringer på døgninstitutionen i forhold til smittefare, og derfor begyndte jeg at undersøge, om der fandtes nogle muligheder for at printe værnemidler, fortæller Søren Rolin Hvorup Jensen.

Han fandt bevægelsen »DK Makers mod corona«, som i dialog med Region Sjælland opfordrer alle med 3D-printere til at printe et godkendt, frit tilgængeligt spansk design til ansigtsvisir.

Og derefter fik Søren Rolin Hvorup Jensen grønt lys til at benytte 3D-printerne i sin afdeling, som nu printer på livet løs.

»Der står tusindvis af 3D-printere rundt om i Danmark. Det er rørende, at så mange har lyst til at hjælpe. Hvis man selv har lyst, kan man finde alle informationer på »DK Makers mod Coronas« hjemmeside, siger han.