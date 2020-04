Niras opkøber Affaldskontoret

Fra 1. maj 2020 bliver rådgivningsvirksomheden Affaldskontoret en del af NIRAS. Opkøbet sker efter flere års tæt samarbejde imellem de to virksomheder på mange opgaver for stat og kommuner. Det oplyses i en pressemeddelelse.

- Der kommer til at ske rigtig meget på området for affaldsplanlægning, -håndtering og genanvendelse i de kommende år. Vi kan se, at vi sammen med Affaldskontoret er et rigtig stærkt team. Sammen har vi den faglige tyngde, der skal til for at drive innovationen fremad i omstillingen til cirkulær økonomi, siger Camilla K. Damgaard, som er afdelingsleder i NIRAS.