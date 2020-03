Administrerende direktør i Niras Carsten Toft Boesen har netop offentliggjort et tilfredsstillende resultatet for 2019, men han er naturligvis bekymret for de økonomiske følger, der venter af coronakrisen. Foto: Jon Nordahl

Niras med tilfredsstillende fremgang

2019 blev et godt år for den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras. Virksomheden oplevede således for andet år i træk en fremgang i resultat på 20 procent og fortsatte samtidig sin internationale vækst.

- I 2019 har vi investeret i at udvikle forretningen for at kunne vokse yderligere de kommende år. Vi ønsker i endnu højere grad at sammensætte rådgiverhold på tværs af discipliner og geografi, der kan løse de store og komplekse projekter, som vores kunder efterspørger, siger Carsten Toft Boesen og tilføjer: