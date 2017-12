Niras står i spidsen for et hold af eksperter, når to skybrudstunneler skal bygges i København. Foto: Niras

Send til din ven. X Artiklen: Niras laver skybrudstunneler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Niras laver skybrudstunneler

Allerød - 21. december 2017 kl. 05:17 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I nær fremtid skal København lægge undergrund til et stort anlagt projekt med to nye skybrudstunneler under kødbyen og bydelen Valby. I spidsen for det internationale rådgiverteam, der skal hjælpe HOFOR og Frederiksberg Kloak A/S med at løse de komplicerede skybrudsprojekter, står den rådgivende ingeniørvirksomhed fra Allerød, Niras.

HOFOR og Frederiksberg Kloak A/S er bygherrer på de to skybrudstunneler i Københavns undergrund. Tunnelerne kommer til at koste 300 millioner kroner hver at konstruere, og deres hovedformål er at ruste byen til sjældne hændelser med ekstremregn. Samtidig vil de to tunneler også blive brugt som klimatilpasning til at håndtere øgede mængder hverdagsregn. Det skriver Niras på sin hjemmeside.

De to tunneler bliver op til tre meter i diameter og skal bores i en dybde på mellem 12 og 20 meter under havets overflade. Den ene, Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, skal strække sig over 1360 meter fra Codanhus på Frederiksberg, under Kødbyen og til sit udløb ved Kalvebod Brygge. Den anden, Valby Skybrudstunnel, skal løbe fra det nye Grønttorv til den gamle gastårns-grund, som HOFOR har i Valbyparken. Det er en strækning på 1500 meter.

- Vi regner med, at det i fremtiden vil komme til at regne 30 procent mere. Derfor bliver der brug for at afkoble 30 procent af det overfladevand, der falder på gader og stræder. I stedet for at udvide kloakkernes kapacitet tænker vi anderledes og leder vandet ned i skybrudstunneler, siger Lene Nørgård Rasmussen, som er HOFORs projektleder for begge skybrudstunneler.