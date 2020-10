Niras får ny projektleder

Heidi Hauschild Jensen er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus og kommer senest fra et job som selvstændig plankonsulent. Hun har desuden et solidt kendskab til byplanlægning med 15 års erfaring inden for kommunal planlægning og mange års virke som projektleder, afdelingsleder og teamchef i Odense og Svendborg kommuner.

For Niras skal Heidi nu udnytte sin ekspertise inden for byplanlægning, projektledelse og udarbejdelse af plandokumenter. Første opgave bliver at bidrage til helhedsplanlægningen for Tangkrogen i Aarhus. jesl