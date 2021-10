Niras får ny markedschef

Navne Gitte Marlene Jansen er udnævnt til markedschef for vandforsyning i Niras. Hun har været hos Niras i ni år og har en omfattende erfaring med vandforsyning særligt inden for strategisk planlægning af drikkevandsdistribution. I sin nye rolle får hun nu ansvaret for at udvikle og fastholde Niras' markedsposition inden for vandforsyningsprojekter på Sjælland. Gitte er uddannet civilingeniør fra DTU og har siden 2005 arbejdet med vandforsyning og vandressourcer. Privat er hun bosat i Holte med sin mand og to børn.