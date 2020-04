Carsten Toft Boesen indtræder som ny bestyrelsesformand for Roskilde Universitet den 1. december.

Artiklen: Niras-direktør er ny bestyrelsesformand for RUC

Niras-direktør er ny bestyrelsesformand for RUC

Den administrerende direktør i Niras, Carsten Toft Boesen, er ny bestyrelsesformand for Roskilde Universitet. Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

- Med valget af Carsten Toft Boesen får RUC en yderst kompetent bestyrelsesformand med en stærk faglighed, massiv topledererfaring og manifeste resultater i bagagen - og så er han fra Roskilde. Carsten Toft Boesen kommer til at spille en central rolle for vores eksterne samarbejder og relationer i årene fremover. Jeg glæder mig til samarbejdet om at videreudvikle RUC's tværfaglige profil og placering i forhold til forskning, uddannelse, samfund og arbejdsmarked, siger hun.