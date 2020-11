Udeservering reddede trods corona sommeren for Ninas Naturcafé, og nu har hun tænkt kreativt for også at sikre, at mange også i julen kan besøge det populære sted på kanten af skoven. Pressefoto

Ninas Naturcafé klar med juletelt med gulv og varme

"Til jul har vi taget corona-udfordringen op og valgt at få sat et telt op, så vi kan have flere gæster under tag. Det er et rigtig fint telt med glasvinduer, gulv og varme, og det skal nok blive pyntet flot op," lover Nina i en pressemeddelelse.