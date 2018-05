Nettokunder får endnu en indkørsel til Netto på Kongevejen, og beboerne i villakvartererne nord og øst for Byagervej får mindre trafik at slås med. Foto Allan Nørregaard

Netto-lokalplan på trapperne

Allerød - 19. maj 2018 kl. 06:16 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden Netto åbnede på Kongevejen i Blovstrød i 2009 har beboere i de omkringliggende villakvarterer, der benytter Byagervej, haft gener af øget trafik. Dels fra de mange kunder i bil til butikken, der skal ind ad Byagervej og bagom butikken for at komme ind til Nettos parkeringsareal på frontsiden af butikken ud mod Kongevejen. Og dels lastbiler med varer til butikken.

Men nu er der udsigt til en mindskning af generne i form af en ny lokalplan, der gør det muligt at komme til butikken i bil direkte fra Kongevejen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Netto indgik for et år siden en betinget købsaftale med ejeren af Kongevejen 28, der er nabo til Netto. Og byrådet godkendte den 27. april 2017, at boligen på Kongevejen 28 kunne nedlægges. Siden er der arbejdet på en lokalplan for ændringerne, og den mangler nu blot byrådets stillingtagen, før den efter planen kan sendes ud i en seks ugers høringsperiode.

viceborgmester Miki Dam Larsen (S), der er formand for Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget glæder sig over, at sagen nu er ved tilendebragt.

- Det er en win-win-sag, hvor der både skabes bedre trafikforhold i området og hvor der kommer en god parkeringsløsning både for Netto og den ny børneinstitution, som bygges ved siden af, siger han.

Planen betyder en nedrivning af ejendommen Kongevejen og en sammenlægning med Nettos eksisterende parkeringsplads, der giver små 20 ekstra pladser og en adgangsvej fra Kongevejen.

Vareleveringen til Netto, som i dag betyder at lastbiler holder på, bakker og blokerer Byagervej, vil blive meget mere smidig, idet lastbilerne for eksempel kan køre ind fra Kongevejen og nøjes med at køre ud via Byagervej uden behov for vendinger.

Da Allerød Kommune er ved at opføre en ny børneinstitution syd for Netto, og samtidig anlægger en ny parkeringsplads på en del af den grund, hvor »Blovstrød Børnehus« ligger i dag, så vil Netto-lokalplanen give mulighed for at skabe en adgang for gående og cyklister mellem Nettos parkeringsplads og den nye børneinstitution - samt en gennemkørsel for biler mellem Nettos parkering og kommunens nye p-plads.

På den måde kan adgangsforholdene til både butikken og børneinstitutionerne forbedres - og parkeringspladserne kan udnyttes fleksibelt, som det siges i dagsordenen til denne uges økonomiudvalgsmøde.