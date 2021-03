Ole Peder Pedersen 22.08.1931 - 27.02.2021. Privatfoto

Nekrolog: Ole Peder Pedersen

Allerød - 28. marts 2021

En skolelærer, en spritter, en arbejdsløs murer og en direktør i Dong står ved en garage i Lillerød og får sig en bajer.

Det lyder som starten på en vittighed, men det var, hvad vi kunne opleve som børn og unge i vores barndomshjem i Allerød.

Skolelæreren var vores far, Ole Pedersen. Alias OP. Alias Pede. Alias Modde.

For et par uger siden døde han omgivet af sin familie. Hans hjerte kunne ikke længere, selvom hjernen var skarp til det sidste.

Han forsøgte de seneste par år at forberede os på, at han en dag ikke var her længere; "Når jeg slår min godnatskid ..." yndede han at starte en sætning. For han var klar over, hvor stort savnet ville blive, og hvilken betydning han havde for os. Ligesom for alle andre han mødte på sin vej livet igennem. Han var i øjenhøjde med unge som gamle, børn som voksne, og folk fra vidt forskellige samfundslag og kulturer. Han interesserede sig for mennesker, og for den verden han levede i.

Ole voksede op i en socialdemokratisk familie, var en tid formand for den lokale DSU-afdeling og samfundsengagementet fornægtede sig aldrig. Da han flyttede til Lillerød med vores færøske mor, Marna, fik han tillidsposter i sygekassen, blev medlem af ungdomsnævnet, startede ungdomsskolen i Lillerød og kom i Allerød Byråd. Senere brød han med partiet og startede Oles Liste, hvor vi fire børn var med til at sætte plakater op og klistre stickers med "Stem på Oles Liste - det gør jeg!" op overalt i byen.

I vores hjem i Rugvænget var der højt til loftet, der var musik, sang og gode snakke, alle var velkomne, og vi vidste aldrig, hvem der lå og sov på sofaen, når vi stod op.

Efter en årrække som progressiv ung lærer på Lillerød Skole, blev Ole en højt skattet viceinspektør på Skovvangskolen, som i folkemunde blev kaldt "den røde skole." Vi hører mange tidligere elever fortælle, at det ikke var nogen straf at blive sendt ned på hans kontor.

I det hele taget var vores far forud for sin tid. Han skiftede bleer, vaskede hår og klippede negle på os, da vi var små, han lavede mad, han sad og strikkede til lærermøder og fulgte med stor interesse med i, hvad vi oplevede og tænkte, hvilke slangord vi brugte, og hvilken musik vi hørte.

Da han og Marna valgte at flytte til Sandbjerg, fik han plads i Folkeoplysningsudvalget samt Menighedsrådet i Birkerød. Og så havde han og vores mor en stor kærlighed til teatret. De spillede med i blandt andet Høsterkøb Amatørscene, og efter vores mors alt for tidlige død blev Ole stjernestatist på de professionelle scener. Blandt andet havde han stor succes som den senile bedstefar i 'Festen' på Det Kgl. Teater.

Men senil blev han aldrig. Og selvom sorgen over at miste sin elskede Marna aldrig forsvandt, blev han ved med at være den samme lune, lyttende, rummelige person.

Han elskede et godt glas rødvin, en god politisk debat og en fræk vittighed lige højt. Men højest elskede han sin familie. Havde nogen brug for hjælp, et godt råd eller bare én, der ville lytte, kunne man altid gå til ham.

Et af Oles mange børnebørn sagde: "Jeg kan godt forstå, at hans hjerte var slidt, for hold da op, hvor har han delt ud af det."

Vi kunne slutte af i vores fars ånd med at skrive, at han slog sin godnatskid lidt over midnat 27. februar 2021, men vi vil hellere citere Shakespeare som, da Hamlet dør, skriver:

"Dér brast et ædelt hjerte." Heini, Gunvor, Annika, Gur og resten af familien