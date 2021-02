Nekrolog: Forsvarsven og hædersmand

Jeg mødte Preben og hans kone Annette første gang i 1981 ved en tilfældighed på Grenå-Hundested færgen og anede ikke, at vi et par år efter skulle blive "naboer" og flere år senere få et tæt samarbejde. Et lille klistermærke med et pindsvin i bilens bagrude havde fanget mit blik, symbolet for den nystiftede forening "Værn om Danmark", hvorefter vi faldt i snak over rælingen. Tildragelsen fortæller meget om Preben, hans umiddelbare åbenhed, venlighed og dannelse. Emnet var også meget dækkende for Preben, for snakken handlede om at støtte forsvarsviljen, og om forsvarets ve og vel.